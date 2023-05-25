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В Новосибирске нашли верующую в инопланетян мать с 11-летним сыном: подробности

25 мая 2023, 06:17
Фото: midjourney 1MI

В Новосибирске завершили поиски матери-сектантки и 11-летнего сына

Волонтеры объявили о завершении поисков женщины, которая пропала вместе с 11-летним сыном в середине апреля этого года в Новосибирске. Подробности рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

Мать и ребенок с 25 мая больше не в списках пропавших. Они найдены живыми.

«Свидетель позвонил на горячую линию и сообщил местонахождение женщины и ее сына. Добровольцы отряда оперативно отработали эту информацию и нашли их. Все живы», - рассказала Atas.info руководитель отряда «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.

Напомним, ранее сообщалось, что мама с сыном без вести пропали 14 апреля 2023 года. К волонтерам обратился муж женщины и ее мать. Они рассказали СМИ, что женщина увлекалась эзотерикой и верила в инопланетян.

Было предположение, что она могла связаться с сектой.  

Интересовалась инопланетянами: в Новосибирске исчезла сектантка с 11-летним сыном
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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