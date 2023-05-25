В Новосибирске нашли верующую в инопланетян мать с 11-летним сыном: подробности

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Мать и ребенок с 25 мая больше не в списках пропавших. Они найдены живыми.
«Свидетель позвонил на горячую линию и сообщил местонахождение женщины и ее сына. Добровольцы отряда оперативно отработали эту информацию и нашли их. Все живы», - рассказала Atas.info руководитель отряда «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.
Напомним, ранее сообщалось, что мама с сыном без вести пропали 14 апреля 2023 года. К волонтерам обратился муж женщины и ее мать. Они рассказали СМИ, что женщина увлекалась эзотерикой и верила в инопланетян.
Было предположение, что она могла связаться с сектой.