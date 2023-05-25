atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Изображение материала

В Новосибирске ожидаются заморозки до -3 градуса ночью 25 мая

25 мая 2023, 05:01
Фото: 1MI
Заморозки грядут в Новосибирске
Заморозки вернутся в Новосибирск в ночь с 25 на 26 мая. Это прогнозируют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Сегодня ночью похолодает до +4…+6°C. Однако в некоторых районах столбики термометра снизятся до -1…-3.

Днем в областном центре ожидается +19 градусов, а в пригороде до +21 по Цельсию. Будет облачно, но без дождей.

В Новосибирске при этом порывы ветра не превысят 9 м/с. В удаленных районах региона скорость может достигать 14 м/с.

Также по области фиксируют кратковременные дожди и грозы. Эти явления будут сопровождаться жарой местами до +25°C.

Читайте также:
Адская жара вернется на выходных: прогноз погоды в Новосибирске на 20 и 21 маяСтало известно, какой будет погода в дни последних звонков в Новосибирске
#Алина Шефер#Погода на неделю#Заморозки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Пригожин прокомментировал изнасилование школьниц бойцом ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Сегодня, 01:22
В Новосибирске отменили салют на День города-2023
Вчера, 08:45
Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали, умерла в Новосибирске 22 мая
Вчера, 04:33
НГУ объявил количество бюджетных мест летом 2023: факультеты и специальности
Вчера, 03:02
«Разжигание розни»: Хилокский рынок о видеообращении активистов к Путину
Вчера, 07:41
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала дочерей-выпускниц элитной гимназии
Вчера, 08:17