В Новосибирске ожидаются заморозки до -3 градуса ночью 25 мая

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Сегодня ночью похолодает до +4…+6°C. Однако в некоторых районах столбики термометра снизятся до -1…-3.
Днем в областном центре ожидается +19 градусов, а в пригороде до +21 по Цельсию. Будет облачно, но без дождей.
В Новосибирске при этом порывы ветра не превысят 9 м/с. В удаленных районах региона скорость может достигать 14 м/с.
Также по области фиксируют кратковременные дожди и грозы. Эти явления будут сопровождаться жарой местами до +25°C.