В Новосибирске водители встали в пробку на Димитровском мосту из-за ремонта

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
Водители автомобилей и автобусов застряли на Димитровском мосту примерно на полчаса. Затор, судя по карте 2GIS, начинается с перекрытого на ремонт участка на проезде Энергетиков, а заканчивается на выезде с переправы.
«Идут дорожные работы. Дорогу на мосту сузили на 4 метра», - сообщала мэрия.
Автомобилисты негодуют, что работы проводят в час пик, когда все спешат на работу и затрудняют движение. Многие даже шутят, что из автобусов начали выходить пассажиры, якобы перейти мост быстрее пешком.
В целом по Новосибирску, как отмечается на 2ГИС, дорожная ситуация сейчас оценивается в 6 баллов из 10.