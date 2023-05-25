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В Новосибирске водители встали в пробку на Димитровском мосту из-за ремонта

25 мая 2023, 03:01
Фото: atas.info
Пробка образовалась на Димитровском мосту в Новосибирске
Димитровский мост в Новосибирска сковала дикая пробка утром 25 мая. Переправу сузили, чтобы залатать от трещин и ям дорожное полотно.

Водители автомобилей и автобусов застряли на Димитровском мосту примерно на полчаса. Затор, судя по карте 2GIS, начинается с перекрытого на ремонт участка на проезде Энергетиков, а заканчивается на выезде с переправы.

«Идут дорожные работы. Дорогу на мосту сузили на 4 метра», - сообщала мэрия.

Автомобилисты негодуют, что работы проводят в час пик, когда все спешат на работу и затрудняют движение. Многие даже шутят, что из автобусов начали выходить пассажиры, якобы перейти мост быстрее пешком.

В целом по Новосибирску, как отмечается на 2ГИС, дорожная ситуация сейчас оценивается в 6 баллов из 10.


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#Алина Шефер#Ремонт#Димитровский мост#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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