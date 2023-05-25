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В Новосибирской области мошенники украли у беременной 546 тысяч рублей

25 мая 2023, 09:41
Фото: atas.info
Мошенники набрали удаленно кредиты на беременную сибирячку
Мошенники обворовали через мессенджер WhatsApp 33-летнюю мать-одиночку Татьяну из Куйбышева Новосибирской области, которая ждет второго ребенка. Они оформили на нее кредит на 546 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что 17 мая ей позвонили с неизвестного номера, она просто ответила на звонок и ее телефон стал неуправляемым. Аферисты удаленно начали скачивать на него приложения и брать кредиты в банках.

Сначала звонящий с сибирячкой поговорил. Некий мужчина представился сотрудником банка в Самарской области и заявил, что она якобы отправляла им заявку на кредит суммой 190 тысяч рублей. Во время беседы со смартфоном стали происходить странные вещи: появились приложения банков, кто-то удаленно водил курсором и смотрел ее счета.

Женщина подозревает, что мошенники получили удаленный доступ к ее телефону. При этом аферисты заверяли ее, что это обычная проверка отдела безопасности. Только отключить гаджет и сбросить звонок у нее не получалось.

Татьяна стояла с телефоном и просто наблюдала, как на ее имя одобрили два кредита: в одном банке - на 800 тысяч рублей, в другом - на 217 тысяч рублей. После мошенники начали выводить деньги на электронный кошелек, но получилось забрать только 546 тысяч рублей, как позвонил настоящий сотрудник банка пишет КП-Новосибирск.

Сибирячка в истерике рассказала специалисту, что стала жертвой мошенников. Тот только успел крикнуть, чтобы она выключила телефон и их разъединили. После перезагрузки все программы исчезли, а вот договора на кредиты, к сожалению, нет.

Татьяне удалось частично вернуть в банк деньги, которые не успели украсть. Остальная сумма легла на ее хрупкие плечи. Женщина решила, что не будет ее выплачивать – на это и не хватит личных средств. Скоро она уходит в декрет, готовится стать мамой во второй раз.

Она обратилась в полицию. Сейчас специалисты выясняют, как аферистам удалось завладеть телефоном сибирячки.

#Алина Шефер#Мошенники#Кража#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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