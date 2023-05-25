В Новосибирской области мошенники украли у беременной 546 тысяч рублей

Татьяна стояла с телефоном и просто наблюдала, как на ее имя одобрили два кредита: в одном банке - на 800 тысяч рублей, в другом - на 217 тысяч рублей. После мошенники начали выводить деньги на электронный кошелек, но получилось забрать только 546 тысяч рублей, как позвонил настоящий сотрудник банка пишет КП-Новосибирск.