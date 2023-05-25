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В Новосибирской области продадут 34 озера в частные руки, даже Стеклянное и Сарыбалык

25 мая 2023, 06:07
Фото: 1MI
В Новосибирской области продадут озера в пользование
В Новосибирской области выставили на торги права пользования 34 озерами. В них планируется разводить рыбу. Озера передаются в пользования частным владельцам на 25 лет.

Как сообщает «Коммерсант», аукцион объявило Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Сами торги состоятся в июне, на продажу выставят 48 озер в Новосибирской области и Алтайском крае.

В Новосибирской области продадут 34 озера, в числе которых Стеклянное (Купинский район), Гаврилово и Большое Песчаное (Чановский район) и Сарыбалык (Здвинский район). Аукцион состоится 22 июня, заявки принимаются до 7 июня. По условиям аукциона, озера будут предоставлены в пользование на 25 лет.

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#Новосибирская область#Экология#Александр Ляхов#Аукцион#Торги#Природа#Водоемы#Всегда актуально
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