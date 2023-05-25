В Новосибирской области продадут 34 озера в частные руки, даже Стеклянное и Сарыбалык

В Новосибирской области продадут 34 озера, в числе которых Стеклянное (Купинский район), Гаврилово и Большое Песчаное (Чановский район) и Сарыбалык (Здвинский район). Аукцион состоится 22 июня, заявки принимаются до 7 июня. По условиям аукциона, озера будут предоставлены в пользование на 25 лет.