В Новосибирской области продадут 34 озера в частные руки, даже Стеклянное и Сарыбалык

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Как сообщает «Коммерсант», аукцион объявило Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Сами торги состоятся в июне, на продажу выставят 48 озер в Новосибирской области и Алтайском крае.
В Новосибирской области продадут 34 озера, в числе которых Стеклянное (Купинский район), Гаврилово и Большое Песчаное (Чановский район) и Сарыбалык (Здвинский район). Аукцион состоится 22 июня, заявки принимаются до 7 июня. По условиям аукциона, озера будут предоставлены в пользование на 25 лет.