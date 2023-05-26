atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Изображение материала

Бердского «Кощея» встретила из зоны СВО рыдающая дочь

26 мая 2023, 10:57
Фото: ВК / кадр из видео Марины Щербеневой
Девочка не смогла сдержать слез

Бердского «Кощея» встретила из зоны СВО рыдающая дочь

В социальных сетях появилось трогательное видео, на котором девочка бежит навстречу отцу в аэропорту Толмачево. Ребенок рыдает от счастья из-за встречи с родным человеком.

Как рассказала VN.ru председатель общественной палаты Бердска Марина Щербенева, на видео изображен местный житель с позывным «Кощей», вернувшийся домой в отпуск из зоны СВО. Такое прозвище дали мужчине сослуживцы из-за стройности.

У бердчанина – двое детей, девочка и мальчик. До призыва на военную службу «Кощей» работал в санатории «Сибиряк». После призыва в рамках частичной мобилизации мужчина стал командиром роты.

Как отметила Марина Щербенева, для военнослужащих в первую очередь нужна моральная поддержка.

«Бойцам нужно знать, что здесь их любят и ждут, переживают за них», - заявила председатель общественной палаты Бердска.
Новосибирец неожиданным возвращением из зоны СВО довел до слез дочерей
Узнать подробнее
Читайте также:
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Новосибирской области
#Бердск#Спецоперация#Зона СВО#Участник СВО#Видео#Всегда актуально
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
Сегодня, 05:44
В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке
Сегодня, 04:06
Здания инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследием
Сегодня, 04:22
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
Вчера, 08:41
Куда сходить помыться, а куда не стоит: лучшие бани назвали новосибирцы
Вчера, 09:21
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 02:00