Бердского «Кощея» встретила из зоны СВО рыдающая дочь

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как рассказала VN.ru председатель общественной палаты Бердска Марина Щербенева, на видео изображен местный житель с позывным «Кощей», вернувшийся домой в отпуск из зоны СВО. Такое прозвище дали мужчине сослуживцы из-за стройности.
У бердчанина – двое детей, девочка и мальчик. До призыва на военную службу «Кощей» работал в санатории «Сибиряк». После призыва в рамках частичной мобилизации мужчина стал командиром роты.
Как отметила Марина Щербенева, для военнослужащих в первую очередь нужна моральная поддержка.
«Бойцам нужно знать, что здесь их любят и ждут, переживают за них», - заявила председатель общественной палаты Бердска.