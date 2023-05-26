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Был в коме, кормили из шприца: новосибирский школьник не ходит после укуса клеща

26 мая 2023, 12:25
Фото: 1MI
Причиной бед семьи Затеевых стал обычный клещ

Школьник из Новосибирска после укуса клеща создает игры и мечтает ходить

Школьник Вадик Затеев, проживающий в поселке Кольцово, восемь лет борется с жуткими последствиями клещевого энцефалита. Мальчик практически не может ходить и имеет проблемы с позвоночником.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», история семьи Затеевых началась восемь лет назад, когда она еще проживала в Алтайском крае. Второклассник Вадик вернулся с прогулки в городском парке и мама обнаружила у него на голове присосавшегося клеща. Тогда мальчику срочно ввели иммуноглобулин в приемном покое больницы, но проблемы только начались.

Уже через две недели у школьника появились признаки энцефалита. При анализе соответствующих антител практически не обнаружилось. Позже у ребенка поднялась температура и началась рвота. Кроме того, у Вадика нестерпимо болели руки. Завершилось параличом половины тела

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«Впал в кому, неделю был в реанимации. В палату не пускали и включали Вадику наши голоса на диктофоне. Потом еще раз ввели в кому, потому что глотательный рефлекс пропал. Ввели зонд до желудка и я его кормила из шприца», - рассказывает мать мальчика Татьяна.

После выхода из комы у Вадика начались проблемы с суставами и позвоночником. Школьнику несколько месяцев вводили сильнейшие обезболивающие, а после выписки ему пришлось заново учиться говорить, сидеть и писать. 

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За восемь лет семья Затеевых переехала в Новосибирск, ездила в Китай на сеансы иглоукалывания и продолжала искать выходы из ситуации. В прошлом году Вадик перенес операцию на ногах, после чего сосуды истончились. Сейчас подросток передвигается на ходунках.

Вынужденно находясь на домашнем обучении, школьник пристрастился к программированию. В его портфолио – новогодний квест, сейчас Вадик делает хоррор-квест, где герой убегает от чудовищ. Освоить написание программ ему помогли педагоги из школы «Технополис» с помощью онлайн-курсов и профильных смен в лагере. Также школьник активно изучает английский язык.

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Семья Затеевых начала сбор, чтобы Вадик прошёл курс лечения и ходил самостоятельно. Пока Татьяна присматривает за сыном, муж работает в ТСЖ. Пенсии женщины и зарплаты её мужа не хватает, чтобы оплатить необходимые процедуры, поэтому они обратились за помощью к россиянам.

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