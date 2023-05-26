Был в коме, кормили из шприца: новосибирский школьник не ходит после укуса клеща

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Как сообщает «АиФ-Новосибирск», история семьи Затеевых началась восемь лет назад, когда она еще проживала в Алтайском крае. Второклассник Вадик вернулся с прогулки в городском парке и мама обнаружила у него на голове присосавшегося клеща. Тогда мальчику срочно ввели иммуноглобулин в приемном покое больницы, но проблемы только начались.
Уже через две недели у школьника появились признаки энцефалита. При анализе соответствующих антител практически не обнаружилось. Позже у ребенка поднялась температура и началась рвота. Кроме того, у Вадика нестерпимо болели руки. Завершилось параличом половины тела
«Впал в кому, неделю был в реанимации. В палату не пускали и включали Вадику наши голоса на диктофоне. Потом еще раз ввели в кому, потому что глотательный рефлекс пропал. Ввели зонд до желудка и я его кормила из шприца», - рассказывает мать мальчика Татьяна.
После выхода из комы у Вадика начались проблемы с суставами и позвоночником. Школьнику несколько месяцев вводили сильнейшие обезболивающие, а после выписки ему пришлось заново учиться говорить, сидеть и писать.
За восемь лет семья Затеевых переехала в Новосибирск, ездила в Китай на сеансы иглоукалывания и продолжала искать выходы из ситуации. В прошлом году Вадик перенес операцию на ногах, после чего сосуды истончились. Сейчас подросток передвигается на ходунках.
Вынужденно находясь на домашнем обучении, школьник пристрастился к программированию. В его портфолио – новогодний квест, сейчас Вадик делает хоррор-квест, где герой убегает от чудовищ. Освоить написание программ ему помогли педагоги из школы «Технополис» с помощью онлайн-курсов и профильных смен в лагере. Также школьник активно изучает английский язык.
Семья Затеевых начала сбор, чтобы Вадик прошёл курс лечения и ходил самостоятельно. Пока Татьяна присматривает за сыном, муж работает в ТСЖ. Пенсии женщины и зарплаты её мужа не хватает, чтобы оплатить необходимые процедуры, поэтому они обратились за помощью к россиянам.