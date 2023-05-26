Был в коме, кормили из шприца: новосибирский школьник не ходит после укуса клеща

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», история семьи Затеевых началась восемь лет назад, когда она еще проживала в Алтайском крае. Второклассник Вадик вернулся с прогулки в городском парке и мама обнаружила у него на голове присосавшегося клеща. Тогда мальчику срочно ввели иммуноглобулин в приемном покое больницы, но проблемы только начались.