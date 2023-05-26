Энергетики пришли в роддома отметить день рождения АО «РЭС»

Обычно к мамам с малышом в роддом пускают только самых близких людей, но в этот раз медучреждения сделали исключения для сотрудников АО «РЭС». Они пришли в роддома и в день выписки вручили мамам подарки и цветы. Для малышей приготовили в подарок развивающие игрушки, а для родителей – удобные папки для документов новорожденного.