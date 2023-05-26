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Энергетики пришли в роддома отметить день рождения АО «РЭС»

26 мая 2023, 10:12
Фото: Предоставлено АО "РЭС"
В АО «РЭС» отметили день рождения компании оригинальным образом – поздравив тех, кто родился в мае.

Обычно к мамам с малышом в роддом пускают только самых близких людей, но в этот раз медучреждения сделали исключения для сотрудников АО «РЭС». Они пришли в роддома и в день выписки вручили мамам подарки и цветы. Для малышей приготовили в подарок развивающие игрушки, а для родителей – удобные папки для документов новорожденного.

В этом году у компании АО «РЭС» юбилей – 90 лет. В 30-х годах прошлого века в Новосибирске активно строилась гидроэлектростанция. ГРЭС помогла поселку Новониколаевский вырасти в полуторамиллионный город. 21 мая 1933 года в Новосибирском энергетическом комбинате появилось подразделение Управление электросетей, поэтому день стал считаться днем рождения электросетей.

Поздравления были продуманы так, чтобы день рождения компании отмечали не только сотрудники, но и обычные потребители электроэнергии. Акция прошла в Городской клинической больнице №1 и роддоме Академгородка. Также подарки получили малыши, родившиеся в роддомах №4 и 6 и в Новосибирском городском клиническом перинатальном центре – только что родившимся малышам и их родителям очень нужна энергия, поэтому акцию назвали

«С энергией по жизни!». Поздравления получили более 150 семей, в том числе и семьи, в которых малыши появились на свет непосредственно в день рождения электросетей. Таких семей 51.

#Общество#Новосибирская область
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