Во всех регионах ОГЭ сдают в четко определенные даты, каждый ученик должен прийти за 45 минут до начала экзамена. Вход на экзамен возможен только по документу, удостоверяющему личность. Перед экзаменом ученик заполняет информационный бланк, в верхней части которого ему нужно указать код региона, код и название предмета - поэтому коды предметов ОГЭ нужно знать заранее.