Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
Во всех регионах ОГЭ сдают в четко определенные даты, каждый ученик должен прийти за 45 минут до начала экзамена. Вход на экзамен возможен только по документу, удостоверяющему личность. Перед экзаменом ученик заполняет информационный бланк, в верхней части которого ему нужно указать код региона, код и название предмета - поэтому коды предметов ОГЭ нужно знать заранее.
Основной период ОГЭ в 2023 году начался 24 мая - школьники сдавали предметы по выбору (физику, историю, биологию). Коды этих предметов: физика - 03, история - 07, биология - 06. Результаты по этим предметам будут известны не позднее 1 июня.
Следующий экзаменационный день у девятиклассников будет 30 мая. Школьники будут сдавать обществознание, географию, информатику и ИКТ, химию. Коды этих предметов: химия - 04, информатика и ИКТ - 05, география - 08, обществознание - 12. Результаты будут известны до 8 июня.
Первые даты ОГЭ в июне - 2 и 3 числа, дети сдают иностранные языки, код предмета зависит от языка, также отличаются коды на устный экзамен (говорение) и письменный. Например, код ОГЭ для устного экзамена по английскому - код 29, письменный английский - код 09. Испанский письменно - код 13, устно - код 33. Немецкий язык письменно - код 10, устно код 30, Французский язык письменно - код 11, устно - код 31.
6 июня сдается обязательный предмет ОГЭ - русский язык, код 01, а 9 июня - обязательный предмет ОГЭ математика, код 02.
14 июня дети сдают литературу (код 18), физику (код 03), информатику (код 05) и географию (код 08). Основной период ОГЭ закончится 17 июня сдачей обществознания (код 12), химии (код 04) и биологии (код 06).
Даты выпускных экзаменов 2023 - в материале Атас.Инфо.