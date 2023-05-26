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Коды предметов ОГЭ 2023 - главные: математика, русский язык, обществознание

26 мая 2023, 10:11
Фото: 1MI
Экзамены по ОГЭ проходят в Российской Федерации в определенные даты во всех регионах
Девятиклассники, завершая общую ступень обучения, сдают основной государственный экзамен (ОГЭ), при этом два экзамена в качестве выпускных испытаний являются обязательными для всех – это математика и русский язык, еще два предмета дети выбирают по желанию. Каждому предмету присваивается свой код.

Во всех регионах ОГЭ сдают в четко определенные даты, каждый ученик должен прийти за 45 минут до начала экзамена. Вход на экзамен возможен только по документу, удостоверяющему личность. Перед экзаменом ученик заполняет информационный бланк, в верхней части которого ему нужно указать код региона, код и название предмета - поэтому коды предметов ОГЭ нужно знать заранее.

Основной период ОГЭ в 2023 году начался 24 мая - школьники сдавали предметы по выбору (физику, историю, биологию). Коды этих предметов: физика - 03, история - 07, биология - 06. Результаты по этим предметам будут известны не позднее 1 июня.

Следующий экзаменационный день у девятиклассников будет 30 мая. Школьники будут сдавать обществознание, географию, информатику и ИКТ, химию. Коды этих предметов: химия - 04, информатика и ИКТ - 05, география - 08, обществознание - 12. Результаты будут известны до 8 июня.

Первые даты ОГЭ в июне - 2 и 3 числа, дети сдают иностранные языки, код предмета зависит от языка, также отличаются коды на устный экзамен (говорение) и письменный. Например, код ОГЭ для устного экзамена по английскому - код 29, письменный английский - код 09. Испанский письменно - код 13, устно - код 33. Немецкий язык письменно - код 10, устно код 30, Французский язык письменно - код 11, устно - код 31.

6 июня сдается обязательный предмет ОГЭ - русский язык, код 01, а 9 июня - обязательный предмет ОГЭ математика, код 02.

14 июня дети сдают литературу (код 18), физику (код 03), информатику (код 05) и географию (код 08). Основной период ОГЭ закончится 17 июня сдачей обществознания (код 12), химии (код 04) и биологии (код 06).

Когда приходить на экзамены - новосибирским школьникам сообщили даты ОГЭ и ЕГЭ в 2023
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Даты выпускных экзаменов 2023 - в материале Атас.Инфо. 

#Ольга Храмушкина#Образование
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