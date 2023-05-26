Многодетную семью из Новосибирского района наградил Путин: кого еще

Многодетные супруги Андрей Букреев и Юлия Букреева из Новосибирского района были удостоены ордена «Родительская слава» за заслуги в сохранении семейных ценностей. Эта известная чета в регионе, которая воспитывает семерых детей. Ранее пару уже награждали орденами и медалями, а еще им дарили семейный автомобиль.