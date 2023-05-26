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Многодетную семью из Новосибирского района наградил Путин: кого еще

26 мая 2023, 04:52
Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

Президент Владимир Путин наградил 10 жителей Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 10 жителей Новосибирской области. Медали, ордена и благодарственные письма получили медики, железнодорожники и многодетные семьи.

Многодетные супруги Андрей Букреев и Юлия Букреева из Новосибирского района были удостоены ордена «Родительская слава» за заслуги в сохранении семейных ценностей. Эта известная чета в регионе, которая воспитывает семерых детей. Ранее пару уже награждали орденами и медалями, а еще им дарили семейный автомобиль.

Также награды получили «За заслуги перед Отечеством II степени» старшие медсестры Елена Разумная из поликлиники № 13 и Лилия Харченко из 1-й. А также фельдшер поликлиники №22 Наталья Хван и замглавврача Татьяна Новоселова.

Кроме того, были награждены Александр Петухов, который работает электромонтером на вокзале Новосибирск-Главный. Еще синоптики гидрометцентра, сотрудники РЖД. Их поблагодарили за многолетние труды.

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#Владимир Путин#Награды#Президент#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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