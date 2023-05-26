Многодетную семью из Новосибирского района наградил Путин: кого еще

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Многодетные супруги Андрей Букреев и Юлия Букреева из Новосибирского района были удостоены ордена «Родительская слава» за заслуги в сохранении семейных ценностей. Эта известная чета в регионе, которая воспитывает семерых детей. Ранее пару уже награждали орденами и медалями, а еще им дарили семейный автомобиль.
Также награды получили «За заслуги перед Отечеством II степени» старшие медсестры Елена Разумная из поликлиники № 13 и Лилия Харченко из 1-й. А также фельдшер поликлиники №22 Наталья Хван и замглавврача Татьяна Новоселова.
Кроме того, были награждены Александр Петухов, который работает электромонтером на вокзале Новосибирск-Главный. Еще синоптики гидрометцентра, сотрудники РЖД. Их поблагодарили за многолетние труды.