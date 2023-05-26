Новосибирская область представила передовой опыт производства органической продукции

Уже сегодня, несмотря на то, что этот рынок ещё формируется, Новосибирская область входит в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей. Сегодня девять компаний производят органическую продукцию: шесть из них сертифицированы и в национальной, и в международной системах. Два производителя-экспортёра сертифицированы по европейскому стандарту. В этом году ещё две организации завершают сертификацию по евростандарту, три – выполняют конверсию, сообщил Андрей Травников. Один из крупнейших новосибирских производителей биопрепаратов – Сиббиофарм – сертифицировал свою продукцию для применения в органическом сельском хозяйстве.