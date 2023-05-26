atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Изображение материала

Под Новосибирском 9-летний мальчик провалился в колодец

26 мая 2023, 08:36
Фото: Сергей Болдырев / издание "Свидетель Бердск"
Девятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк в Бердске под Новосибирском. На его спасение приехали специалисты МЧС, полицейские и врачи.

Очевидцами несчастного случая стали прохожие. Они увидели, как маленький школьник шел по тротуару, а потом внезапно пропал с поля зрения.

«Малыш провалился в колодец и стал кричать. Люди, благо, были рядам и сразу вызвали спасателей, сами достать его не смогли. Говорят, он повредил ногу», - рассказала Atas.info местная жительница Евгения Павлова.

Ребенка эвакуировали из люка с помощью альпинистского снаряжения. Его туловище обвязали веревками и потянули вверх.

После юнца передали бригаде фельдшеров скрой помощи. На место уже вызвали коммунальщиков, которым приказали закрыть колодец.

#Алина Шефер#Дети#Канализация#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
Сегодня, 05:44
В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке
Сегодня, 04:06
Здания инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследием
Сегодня, 04:22
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
Вчера, 08:41
Куда сходить помыться, а куда не стоит: лучшие бани назвали новосибирцы
Вчера, 09:21
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 02:00