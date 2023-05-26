Под Новосибирском 9-летний мальчик провалился в колодец

Девятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк в Бердске под Новосибирском. На его спасение приехали специалисты МЧС, полицейские и врачи.

Очевидцами несчастного случая стали прохожие. Они увидели, как маленький школьник шел по тротуару, а потом внезапно пропал с поля зрения. «Малыш провалился в колодец и стал кричать. Люди, благо, были рядам и сразу вызвали спасателей, сами достать его не смогли. Говорят, он повредил ногу», - рассказала Atas.info местная жительница Евгения Павлова. Ребенка эвакуировали из люка с помощью альпинистского снаряжения. Его туловище обвязали веревками и потянули вверх. После юнца передали бригаде фельдшеров скрой помощи. На место уже вызвали коммунальщиков, которым приказали закрыть колодец.