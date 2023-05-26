Под Новосибирском 9-летний мальчик провалился в колодец

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Очевидцами несчастного случая стали прохожие. Они увидели, как маленький школьник шел по тротуару, а потом внезапно пропал с поля зрения.
«Малыш провалился в колодец и стал кричать. Люди, благо, были рядам и сразу вызвали спасателей, сами достать его не смогли. Говорят, он повредил ногу», - рассказала Atas.info местная жительница Евгения Павлова.
Ребенка эвакуировали из люка с помощью альпинистского снаряжения. Его туловище обвязали веревками и потянули вверх.
После юнца передали бригаде фельдшеров скрой помощи. На место уже вызвали коммунальщиков, которым приказали закрыть колодец.