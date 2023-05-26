Под Новосибирском ротвейлер покусал двух девочек

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
После атаки собаки обеим девочкам потребовалась медицинская помощь. Одна из школьниц получила травмы рук, ног и ягодиц, и ей пришлось зашить раны в больнице. Вторая отделалась легкими травмами и испугом.
Один из авторов поста рассказал, что жители поселка были в шоке после нападения и боятся выпускать своих детей гулять, так как ротвейлер может повторить агрессию. Также были предоставлены скриншоты переписки с владельцем собаки, в которой он признал свою вину.
Он заявил, что собак выпустили на улицу девочки сами. Они открыли калитку. Однако, хозяин все равно готов покрыть расходы на лечение пострадавших и возместить ущерб.