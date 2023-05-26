atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:35

Updated Сегодня, 02:35

Изображение материала

Под Новосибирском ротвейлер покусал двух девочек

26 мая 2023, 02:33
Фото: 1MI
Агрессивный ротвейлер покусал девочек под Новосибирском
Ротвейлер напал на двух девочек в коттеджном поселке Березки-2 в селе Новолуговое под Новосибирском. Об этом сообщили в группе АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте».

После атаки собаки обеим девочкам потребовалась медицинская помощь. Одна из школьниц получила травмы рук, ног и ягодиц, и ей пришлось зашить раны в больнице. Вторая отделалась легкими травмами и испугом.

Один из авторов поста рассказал, что жители поселка были в шоке после нападения и боятся выпускать своих детей гулять, так как ротвейлер может повторить агрессию. Также были предоставлены скриншоты переписки с владельцем собаки, в которой он признал свою вину.

Он заявил, что собак выпустили на улицу девочки сами. Они открыли калитку. Однако, хозяин все равно готов покрыть расходы на лечение пострадавших и возместить ущерб.

Читайте также:
В Новосибирске задержали живодера, избившего собаку своей возлюбленнойНа новосибирцев ополчились домашние собакиБеременную зайчиху чуть не загрызли собаки на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске
#Алина Шефер#Собака#Дети#18+#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Пригожин прокомментировал изнасилование школьниц бойцом ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 01:22
В Новосибирске отменили салют на День города-2023
24 мая 08:45
«Не пускать!»: выпускнице Пушкинского лицея запретили последний звонок из-за ковида
Вчера, 07:08
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
Вчера, 08:41
«Разжигание розни»: Хилокский рынок о видеообращении активистов к Путину
24 мая 07:41
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 02:00