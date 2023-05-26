Система ОМС направлена на развитие превентивной медицины

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По сравнению с 2021 годом, охват профмероприятиями вырос на 39%. Об этом заявила заместитель председателя ФФОМС Ирина Соколова во время заседания круглого стола по медицинскому страхованию, который состоялся в рамках Международной конференции по страхованию в столице России.
Вместе с тем в последнее время ОМС нацелено на совершенствование превентивной медицины, что позволит диагностировать различные заболевания на ранних стадиях. Об этом пишет newizv.ru.
По словам Ирины Соколовой, ежегодно программы профмероприятий, проводимых по ОМС, расширяются. В них включаются дополнительные исследования на ранее выявление онкологических заболеваний.
“Система сфокусирована на оказании медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями, на выявлении обострений и осложнений”, - добавила замглавы ФФОМС.
Начиная с 2018 года объем предоставляемой медпомощи по направлению диспансеризации только растет. В прошлом году ее прошли 23 млн жителей страны, кроме того, в рамках углубленной диспансеризации было обследовано более 6 млн граждан. В приоритете - оказание медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями. Система ОМС активно развивается в сторону персонифицированной медицины, наращивания адресного сопровождения в рамках диспансерного наблюдения хронических больных, а также на раннее выявление заболеваний и профилактику осложнений. Об этом сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
В ходе своего выступления первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский отметил значимую роль страховых представителей в системе ОМС. По его мнению, вся система российского здравоохранения направлена на увеличение продолжительности жизни в стране до 78 лет.
“С этим связаны и определенные ожидания от системы ОМС, которая содержит набор инструментов по персональному сопровождению застрахованных, адресной работе с недообследованными гражданами”, - заключил Зеленский.