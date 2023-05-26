Система ОМС направлена на развитие превентивной медицины

Начиная с 2018 года объем предоставляемой медпомощи по направлению диспансеризации только растет. В прошлом году ее прошли 23 млн жителей страны, кроме того, в рамках углубленной диспансеризации было обследовано более 6 млн граждан. В приоритете - оказание медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями. Система ОМС активно развивается в сторону персонифицированной медицины, наращивания адресного сопровождения в рамках диспансерного наблюдения хронических больных, а также на раннее выявление заболеваний и профилактику осложнений. Об этом сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.