Скандальный академик Асеев заявил на суде о некомпетентности Генпрокуратуры

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Published Сегодня, 06:45
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«В процессе следственных действий я уже выразил свое отношение к предъявленному мне обвинению – оно незаконное, необоснованное и надуманное. Вину в предъявленном мне обвинении не признаю полностью», - цитирует Асеева «Интерфакс».
Также подсудимый прямо обвинил органы Генеральной прокуратуры Российской Федерации в некомпетентной работе. По его мнению, они не осуществляли надзор за соблюдением законности при возбуждении уголовного дела. Ученый попросил суд вынести частное определение о ненадлежащем исполнении сотрудниками ведомства своих профессиональных обязанностей.
Кроме того, в ходе следствия якобы не был доказан преступный умысел и незаконность приватизации коттеджа. Во время допросов не были учтены показания дочери Асеева, проживающей во Франции, но по-прежнему прописанной в коттедже.
Также стоимость якобы похищенного имущества была завышена и сам коттедж стоит 13,5 миллиона рублей, а не 45,8 миллиона, по версии стороны обвинения. Передача квартиры стоимостью 22,8 миллиона рублей не была попыткой скрыть незаконную приватизацию.
«Это равносильно тому, как обвинить кассира, укравшего из кассы 500 рублей, в том, что с целью сокрытия этого хищения этот кассир вернул в кассу 1000 рублей», - заявил Асеев.
Александр Асеев обвиняется в крупном мошенничестве и хищении. По материалам уголовного дела, занимая пост председателя СО РАН в 2009-2010 годах, ученый попросил президиум предоставить ему коттедж для представительской резиденции.
После дорогостоящего ремонта в 2013 году академик неожиданно заключил договор найма и оформил здание на свою дочь. В итоге государству был причинен ущерб в размере свыше сорока миллионов рублей.
В случае обвинительного приговора Александр Асеев может получить пять лет условно с трехлетним испытательным сроком и будет обязан уплатить 500 тысяч рублей штрафа.