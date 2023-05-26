В Новосибирске 21-летний аферист обманул покупателей бытовой техники на 8,5 млн

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
Стало известно, что с декабря 2020 по июнь 2022 года 21-летний ушлый делец предлагал покупателям магазина купить через него цифровую и бытовую технику. Якобы так она выйдет дешевле.
Парень получал от людей деньги и пропадал. Так он обманул 33 человека.
Ущерб потерпевшим составил более 8,5 млн рублей. Дело рассмотрит Заельцовский районный суд Новосибирска.
Напомним, в мае телефонные мошенники получили удаленный доступ к телефону беременной жительницы Новосибирской области и набрали на нее кредитов. Теперь женщина должна в банки свыше полумиллиона рублей.