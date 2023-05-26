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В Новосибирске 21-летний аферист обманул покупателей бытовой техники на 8,5 млн

26 мая 2023, 02:55
Фото: 1MI
Молодого человека будут судить в Новосибирске за мошенничество. Он обманул 33 покупателя бытовой техники, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Стало известно, что с декабря 2020 по июнь 2022 года 21-летний ушлый делец предлагал покупателям магазина купить через него цифровую и бытовую технику. Якобы так она выйдет дешевле.

Парень получал от людей деньги и пропадал. Так он обманул 33 человека.

Ущерб потерпевшим составил более 8,5 млн рублей. Дело рассмотрит Заельцовский районный суд Новосибирска.

Напомним, в мае телефонные мошенники получили удаленный доступ к телефону беременной жительницы Новосибирской области и набрали на нее кредитов. Теперь женщина должна в банки свыше полумиллиона рублей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мошенник#Кража#Алина Шефер
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