В Новосибирске начали масштабную реконструкцию Первомайского сквера

Как ранее сообщали в мэрии, за месяц планируется снять асфальт, бордюры, подпорные стены, светильники и другие элементы в сквере. Скульптуры, размещённые здесь, демонтируют и перевезут в парк культуры и отдыха имени Ф. Э. Дзержинского, за исключением мемориальной доски «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска» и скульптурной композиции «2000-летие Рождества Христова».