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В Новосибирске начали масштабную реконструкцию Первомайского сквера

26 мая 2023, 03:21
Фото: atas.info
Первомайский сквер обнесли забором в Новосибирске
Стартовал процесс установки строительного ограждения вокруг Первомайского сквера в Новосибирске. Территорию готовят к масштабной реконструкции, сообщают читатели Atas.info.

Как ранее сообщали в мэрии, за месяц планируется снять асфальт, бордюры, подпорные стены, светильники и другие элементы в сквере. Скульптуры, размещённые здесь, демонтируют и перевезут в парк культуры и отдыха имени Ф. Э. Дзержинского, за исключением мемориальной доски «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска» и скульптурной композиции «2000-летие Рождества Христова».

Ранее мэр Анатолий Локоть отмечал, что на время реконструкции Первомайский сквер закроют. Даже в День города новосибирцы и туристы не смогут в нем погулять.

На территории будут обновлять дорожки, тротуары, скамейки, урны. Также отремонтируют фонтан «Мишка», на котором в детстве часто расшибалась вице-мэр Анна Терешкова.

О своих травмах в фонтане "Мишка" рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
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К тому же, в сквер завезут новые скульптуры. А на остановках Консерватория» и «Дом Ленина» появятся новые павильоны. 

На реконструкцию Первомайского сквера будут выделены около 180 млн рублей из областного и городского бюджетов для этих целей.

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#Первомайский сквер#Реконструкция#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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