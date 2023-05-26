В Новосибирске начали масштабную реконструкцию Первомайского сквера

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Как ранее сообщали в мэрии, за месяц планируется снять асфальт, бордюры, подпорные стены, светильники и другие элементы в сквере. Скульптуры, размещённые здесь, демонтируют и перевезут в парк культуры и отдыха имени Ф. Э. Дзержинского, за исключением мемориальной доски «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска» и скульптурной композиции «2000-летие Рождества Христова».
Ранее мэр Анатолий Локоть отмечал, что на время реконструкции Первомайский сквер закроют. Даже в День города новосибирцы и туристы не смогут в нем погулять.
На территории будут обновлять дорожки, тротуары, скамейки, урны. Также отремонтируют фонтан «Мишка», на котором в детстве часто расшибалась вице-мэр Анна Терешкова.
К тому же, в сквер завезут новые скульптуры. А на остановках Консерватория» и «Дом Ленина» появятся новые павильоны.
На реконструкцию Первомайского сквера будут выделены около 180 млн рублей из областного и городского бюджетов для этих целей.