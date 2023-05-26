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«Учитывая, что у нас в городе практически все улицы в центре Новосибирска являются бутылочными горлышками, и минимальное сокращение движения сразу же формирует пробки, конечно, это сильно сократит пропускную способность дорог, — прокомментировал перекрытие дорог в центре Владимир Кириллов, член общественного совета по дорожно-транспортному комплексу НСО.
На улице Ленина официально разрешена парковка, значит, автомобили, которые обычно ставили здесь, будут занимать соседние улицы. Вырастет количество автомобилей, припаркованных в неположенном месте, а поскольку сейчас ГИБДД выделяют в три раза меньше средств на эвакуацию автомобилей, все это значительно усилит беспорядок в центре Новосибирска.
Вице-мэр Анна Терешкова считает, что пешеходная зона на улице Ленина станет украшением города: «Времена года» Новосибирска будут украшать нашу историческую улицу. Уверена, что нашим флористам и их коллегам удастся удивить новосибирцев и гостей города, — рассказала она на своем канале в телеграмм.
Пешеходная часть улицы Ленина ко Дню города будет разделена на четыре части, каждая из которых будет украшена в соответствии с определенным временем года. Для этого будут использоваться в качестве основы те же конструкции, на которых висели новогодние гирлянды.
В то же время, перекрытие улицы Чаплыгина от перекрестка с Советской до дома №35 к 1 объясняется объективной необходимостью реконструкции теплосетей в Железнодорожном районе Новосибирска - этот ремонт нужно проводить летом, чтобы к зиме системы отопления и горячего водоснабжения работали без перебоев.
Перекрытие с 26 мая по 25 августа. «Объезд – по автомобильным дорогам общего пользования», - сказано в релизе. А много ли улиц в центре остается для объезда? Учитывая, что по односторонней ул. Горького возможно движение в одну сторону - из центра, вплоть до пересечения с Красным проспектом.
«Я живу на улице Советской и когда мне нужно в сторону Димитровского моста, в сторону Заельцовского района, я выезжаю по улице Ленина. Следующая за улицей Ленина улица Горького — односторонняя, на нее выезд в другую сторону и приходится объезжать большой крюк. Как вариант, можно было бы выехать по улице Чаплыгина, но она будет перекрыта все лето в связи с ремонтом теплотрассы», - рассказал один из жителей домов на ул. Советской.
Получается, что решение перекрыть улицу Ленина на целый месяц принято без учета интересов жителей центра, они окажутся буквально заперты в собственных дворах.
«Я не вижу позитива от перекрытия улицы Ленина, это улица не пешеходная, а транзитная, там много социальных объектов, куда требуется подъезд машин, в том числе, для подвоза инвалидов. Недопустимо сравнивать улицу Ленина в Новосибирске и изначально пешеходный Арбат в Москве, так как улица Ленина всегда была одной из важных транспортных артерий в центре города», — аргументирует абсурдность перекрытия улицы Ленина Владимир Кириллов. По его мнению, в Новосибирске можно сделать пешеходную улицу, но не в центре:
«Как вариант, можно сделать пешеходную улицу, как в Иркутске сделали 130-й квартал. Это улица, на которой стоят старинные дома, причем, часть из них новодел. Там построены рестораны, проводятся мастер-классы, ярмарки народных промыслов — это место, куда приезжают жители и гости города, но это улица не находится в центре. Если сделать такую реконструкцию старого Новосибирска — это дало бы возможность реализовать пешеходную улицу, привлечь туристов и просто показать красоту нашего города».
Стала известна полная программа празднования Дня города в Новосибирске летом 2023 года.