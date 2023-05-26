«Я живу на улице Советской и когда мне нужно в сторону Димитровского моста, в сторону Заельцовского района, я выезжаю по улице Ленина. Следующая за улицей Ленина улица Горького — односторонняя, на нее выезд в другую сторону и приходится объезжать большой крюк. Как вариант, можно было бы выехать по улице Чаплыгина, но она будет перекрыта все лето в связи с ремонтом теплотрассы», - рассказал один из жителей домов на ул. Советской.