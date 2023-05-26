В Новосибирской епархии концертное агентство обвинили в поддержке неонацизма

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
«Ведет активную коммерческую деятельность с привлечением молодых профессиональных музыкантов – оркестрантов, хоровиков, вокалистов. Оркестр тематически предпочитает исполнять музыку к зарубежным мультфильмам и компьютерным играм. Но что же скрывается за этим привлекательным фасадом?», - пишет Димитрий Сальников на сайте миссионерского отдела Новосибирской епархии.
По мнению священника, концертное агентство «Неоклассика» открыто пропагандирует культурные ценности тех стран, которые поддерживают неонацистский режим на Украине. Это выражается в исполнении музыки коллективов, не одобряющих специальную военную операцию ( «Симфония Rammstein»), а также открытой симпатии идеям неоязычества и оккультизма («Симфония Ведьмак», «Симфония Герои Меча и Магии»). Все это призвано оказать влияние на незрелый ум молодежи.
Особое опасение у протоиерея Димитрия Сальникова вызывает желание исполнить «Симфонию Rammstein» в Новосибирске 10 июня - накануне Дня России , а «Симфонию Ведьмак» - 27 июля.
«Нельзя допустить, чтобы такие вражеские и антироссийские мероприятия состоялись в Новосибирске, где миллионы граждан всемерно поддерживают наших бойцов, воюющих с бандеровцами и неонацистами», - заключил священнослужитель.