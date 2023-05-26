В Новосибирской епархии концертное агентство обвинили в поддержке неонацизма

По мнению священника, концертное агентство «Неоклассика» открыто пропагандирует культурные ценности тех стран, которые поддерживают неонацистский режим на Украине. Это выражается в исполнении музыки коллективов, не одобряющих специальную военную операцию ( «Симфония Rammstein»), а также открытой симпатии идеям неоязычества и оккультизма («Симфония Ведьмак», «Симфония Герои Меча и Магии»). Все это призвано оказать влияние на незрелый ум молодежи.