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В Новосибирской епархии концертное агентство обвинили в поддержке неонацизма

26 мая 2023, 13:23
Фото: pxhere.com
Священник ополчился на исполнителей неоклассики

Священник Новосибирской епархии обвинил концертное агентство в поддержке неонацизма

Председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников ополчился на концертное агентство «Неоклассика». Оно известно поддержкой и продвижением молодых музыкантов, а также пропагандой академической музыки.
«Ведет активную коммерческую деятельность с привлечением молодых профессиональных музыкантов – оркестрантов, хоровиков, вокалистов. Оркестр тематически предпочитает исполнять музыку к зарубежным мультфильмам и компьютерным играм. Но что же скрывается за этим привлекательным фасадом?», - пишет Димитрий Сальников на сайте миссионерского отдела Новосибирской епархии.
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По мнению священника, концертное агентство «Неоклассика» открыто пропагандирует культурные ценности тех стран, которые поддерживают неонацистский режим на Украине. Это выражается в исполнении музыки коллективов, не одобряющих специальную военную операцию ( «Симфония Rammstein»), а также открытой симпатии идеям неоязычества и оккультизма («Симфония Ведьмак», «Симфония Герои Меча и Магии»). Все это призвано оказать влияние на незрелый ум молодежи.

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Особое опасение у протоиерея Димитрия Сальникова вызывает желание исполнить «Симфонию Rammstein» в Новосибирске 10 июня - накануне Дня России , а «Симфонию Ведьмак» - 27 июля.

«Нельзя допустить, чтобы такие вражеские и антироссийские мероприятия состоялись в Новосибирске, где миллионы граждан всемерно поддерживают наших бойцов, воюющих с бандеровцами и неонацистами», - заключил священнослужитель.
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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Церковь#Священник#Концерт#Музыка
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