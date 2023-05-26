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В новосибирской мэрии опровергли разрушение «Сердца» в Первомайском сквере

26 мая 2023, 08:47
Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска
Уникальный арт-объект не пострадал

В Новосибирске скульптура «Сердце» в Первомайском сквере не пострадала при сносе

Скульптура «Каменное сердце», являющаяся одной из главных достопримечательностей Первомайского сквера, не пострадала при демонтаже. В Новосибирске началась реконструкция сквера в центре города, популярного у горожан. Сейчас арт-объект вернули на место.
«Со скульптурой все в порядке. Сейчас она находится в Первомайском сквере. Поменяли технику на ту, которая поднимает вес до 10 тонн – кран и грузовая платформа», - сообщается в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
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Позже скульптуру со всеми предосторожностями перенесут и установят в парке Дзержинского. При этом подрядчика предупредили о необходимости беречь муниципальное имущество и со всей ответственностью относиться к работе.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором «Каменное сердце» (иное название – «Любовь») небрежно скидывают с постамента бульдозером. Новосибирцев возмутило подобное варварское отношение к художественному произведению.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Первомайский сквер#Скульптура
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