В новосибирской мэрии опровергли разрушение «Сердца» в Первомайском сквере

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
«Со скульптурой все в порядке. Сейчас она находится в Первомайском сквере. Поменяли технику на ту, которая поднимает вес до 10 тонн – кран и грузовая платформа», - сообщается в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Позже скульптуру со всеми предосторожностями перенесут и установят в парке Дзержинского. При этом подрядчика предупредили о необходимости беречь муниципальное имущество и со всей ответственностью относиться к работе.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором «Каменное сердце» (иное название – «Любовь») небрежно скидывают с постамента бульдозером. Новосибирцев возмутило подобное варварское отношение к художественному произведению.