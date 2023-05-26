В Новосибирской области просятся с погибшим на СВО Максимом Котенко

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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Updated Сегодня, 02:04
Как рассказали Atas.info местные жители, после школы Максим отучился в Куйбышевском политехническом техникуме, а затем отслужил в армии. Он вернулся в Куйбышев и начал работать менеджером по продажам.
«В конце сентября прошлого года Максима мобилизовали в зону СВО. У него была воинская специальность водителя. А 18 мая родным сообщили о его гибели», - рассказали волонтеры.
Траурная церемония состоится 26 мая в селе Светлое. В 13:00 пройдет митинг памяти земляка-участника спецоперации.