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В Новосибирской области просятся с погибшим на СВО Максимом Котенко

26 мая 2023, 02:02
Фото: Администрация Здвинского района/ВК
Максим Котенко из НСО погиб на спецоперации
Новосибирцы собираются проститься с Максимом Котенко, который погиб в зоне СВО 18 мая. Солдат родился и вырос в селе Светлом Здвинского района.

Как рассказали Atas.info местные жители, после школы Максим отучился в Куйбышевском политехническом техникуме, а затем отслужил в армии. Он вернулся в Куйбышев и начал работать менеджером по продажам.

«В конце сентября прошлого года Максима мобилизовали в зону СВО. У него была воинская специальность водителя. А 18 мая родным сообщили о его гибели», - рассказали волонтеры.

Траурная церемония состоится 26 мая в селе Светлое. В 13:00 пройдет митинг памяти земляка-участника спецоперации.

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