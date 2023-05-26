В Новосибирской области школьники начали сдавать ЕГЭ 26 мая 2023 года

Чтобы преодолеть эти страхи, Марина Ананьева советует откровенно рассказать о своих тревогах родителям и попросить у них поддержку, а также разделить задачи на более мелкие и решать их по мере поступления. Лучше сдать выбранные предметы, которые вам близки и знакомы, а потом базовые. И их всегда можно пересдать, напомнила специалист.