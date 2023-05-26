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В Новосибирской области школьники начали сдавать ЕГЭ 26 мая 2023 года

26 мая 2023, 03:43
Фото: 1MI
Первые ЕГЭ сдают в Новосибирске
Первый этап сдачи ЕГЭ стартовал в Новосибирской области 26 мая 2023 года. Сейчас школьники сдают химию, географию и литературу.

Глава регионального Министерства образования Сергей Федорчук дал старт процедуре сдачи экзаменов в школе №20, где на ЕГЭ по химии пришло 98 участников. Сегодня также выпускники сдают еще два предмета по выбору.

Сообщается, что в основной период сдачи ЕГЭ, который длится до 1 июля, в общей сложности отправится на экзамены 15 065 человек. Для проведения экзаменов в Новосибирской области организовано 131 пункт.

В зависимости от предмета, выбранного абитуриентами, дни сдачи различны. Следующий на сдаче экзамен по русскому языку – он состоится 29 мая.

А 1 июня школьники пойдут на ЕГЭ по математике, 5 июня сдадут историю и физику. 8 июня - обществознание; 13 июня - биологию, иностранные языки (кроме раздела «Говорение»).

Марина Ананьева, практикующий психолог и гештальт-терапевт, в разговоре с Om1.ru поделилась советами сохранения психологической устойчивости школьников. Она отметила, что многие из них боятся не оправдать ожидания родителей и ошибиться с выбором предметов и специальности.

Чтобы преодолеть эти страхи, Марина Ананьева советует откровенно рассказать о своих тревогах родителям и попросить у них поддержку, а также разделить задачи на более мелкие и решать их по мере поступления. Лучше сдать выбранные предметы, которые вам близки и знакомы, а потом базовые. И их всегда можно пересдать, напомнила специалист.

Также, для тех случаев, если экзамены не были сданы в основной период, был организован резервный период сдачи экзаменов, который начнется 22 июня и продлится до 1 июля. Некоторые дни повторяются, что позволяет сдать экзамен в более удобное время.

Если необходимо, будет и дополнительный период сдачи ЕГЭ, с 6 сентября по русскому языку и 12 сентября по математике базового уровня. Общее количество участников экзаменов и время сдачи будет объявлено позже.

#Дети#ЕГЭ#Экзамены#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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