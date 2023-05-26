Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области приказом № 84 исключила из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 4 и 5 корпуса городской инфекционной больницы № 1, расположенные вдоль улицы Семьи Шамшиных. Приказ подписан главой ведомства Еленой Макавчик. Основание для принятия такого решения стало заключение ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области».
Как сказано в документе, больничные корпуса 1936 и 1941 года постройки являются примером типового здания общественного назначения конца 1930-х годов.
«В оформлении фасадов применены декоративные элементы, стилизованные под архитектуру классицизма. Однако декор носит типовой характер. Уникальные стилевые приемы отсутствуют», - делают вывод эксперты, попутно замечая, что степень подлинности конструкций обоих зданий высокая.
Сопредседатель новосибирского регионального отделения "Культурного фронта России" Олег Викторович обращает внимание на то, что этот отчет носит очень поверхностный и формальный характер.
«Земельный участок, на котором расположена больница – сегодня это самый лакомый кусок в Новосибирске. Это очень большие деньги, и в этом случае никакие доводы не работают. Вообще, основная претензия к деятельности инспекции в том, что с приходом Елены Макавчик на должность руководителя организация окончательно подмята под строительное лобби», - заявил Викторович редакции Atas.info.
Стоит напомнить, что первый корпус, построенный в 1912 году по проекту архитектора Раммана, уже получил статус памятника архитектуры регионального значения. Предлагалось рассмотреть возможность придания статуса памятника и другим корпусам, где можно было бы, например, разместить Музей истории медицины Новосибирска и культурные пространства.
Однако в январе 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в конце текущего года медицинское учреждение переедет в новые корпуса за чертой Новосибирска, в районе поселка Садовый. Строительство современной инфекционной больницы там ведет инвестиционно-строительный холдинг "К1" в рамках государственно-частного партнерства.
По словам Травникова, он дал поручение соответствующим региональным структурам совместно с мэрий Новосибирска подготовить концепцию освоения территории, где сейчас находится инфекционная больница № 1. Речь идет о продаже 2,5 гектаров земли и зданий, деньги от сделки пойдут в региональный бюджет.