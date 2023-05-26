Стоит напомнить, что первый корпус, построенный в 1912 году по проекту архитектора Раммана, уже получил статус памятника архитектуры регионального значения. Предлагалось рассмотреть возможность придания статуса памятника и другим корпусам, где можно было бы, например, разместить Музей истории медицины Новосибирска и культурные пространства.