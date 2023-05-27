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Журналист Atas.info Алина Шефер недавно пережила первую волну отключений горячего водоснабжения. Она подготовила несколько советов для читателей о том, как подготовиться к этому некомфортному событию, каким способом помыться без заморочек и где еще это можно сделать в городе.
Первым делом вспомним, что от средневековья нас сейчас отличает наличие гаджетов и техники для кипячения воды. Они помогут скрасить «ледяные» дни – и это радует.
В наши дни существуют такие современные девайсы, как краны-водонагреватели, бойлеры, чайники, термопоты и даже советские кипятильники еще не забыты. Многое из списка можно с выгодой купить с рук.
Водонагреватели пользуются огромной популярностью из-за ежегодных гидравлических испытаний. Поэтому не секрет, что к лету цена на них возрастет – его стоимость в среднем по Новосибирску составляет от 5 тысяч рублей. Но это того стоит – он поможет нагреть целую ванну воды. Однако ему не уступает в этом деле и кипятильник, который стоит от 300 рублей.
Если наши предки использовали раскочегаренные на костре камни, чтобы разогреть холодную воду, то нам повезло больше - мы может воспользоваться плитой и чайником. На личном опыте отмечу, лучше иметь два чайника или термопот от 5 литров. И в придачу большой, пресловутый, тазик.
Главное не забыть разбавить кипяток прохладной водой, а потом можно черпать ее ковшиком или кружкой и понемногу лить на волосы, смывая шампунь быстрыми движениями рук. Куда проще и быстрее эта «домашняя Spa-процедура» пройдет, если привлечь на помощь подругу, мужа, маму или сестру.
Стоит помнить, что мыть голову холодной водой очень опасно, особенно гипертоникам и людям с хроническими заболеваниями. Однако я иногда, рискуя, промываю кончики – только их – под маленькой струйкой холодной воды. Это немного ускоряет процесс.
А вот самый простой способ быстро помыть голову – это сходить в ближайший салон красоты. Эта услуга стоит от 500 рублей. На крайний случай можно постучаться к соседям, если вы дружны, или попроситься к друзьям. Если вы, как и я, моете голову каждые два дня, то стоит подумать о покупке сухого шампуня. Это незаменимая вещь в период массовых отключений горячей воды. Пшыкнул несколько раз на волосы и уже бежишь на работу.
В этом вопросе мы снова вернемся к нашим гаджетам – кипятильнику и бойлеру. Последний вариант самый беззаботный, но не экономичный. И дело даже не в самой цене агрегата, а в том, сколько электроэнергии он тратит. Его службу вы оцените в конце месяца после получения табеля на оплату ЖКХ.
Вас может выручить в это нелегкое время старый добрый кипятильник. Третий по популярности вариант решения проблемы отсутствия горячей воды. Он потребляет минимум электроэнергии и стоит копейки.
Есть несколько видов погружных кипятильников – маленький, мощностью 0,5-0,7 кВт для подогрева чая в стакане, средний на 1-1,2 кВт для 4-литровой кастрюли, и крупный - 1,5-3 кВт для целой ванны. Однако на подогрев воды уйдет минимум час, зато не так дорого.
Издавна баня считалась эффективным и незаменимым местом для купания. Можно сразу и помыться, и удовольствие получить. Недавно новосибирцы назвали Atas.info лучшие банные комплексы города, правда, в основном они платные. Но преимуществом бани является и то, что хватает одного посещения, чтобы оставаться свежим и чистым целую неделю.
Также можно воспользоваться душевой в фитнес-клубе. Купить абонемент на месяц и совместить спорт, что полезно для здоровья, с комфортной гигиеной. Подобное можно провернуть с бассейном – хорошо провести время с семьей, поплавать, а потом помыться в душе с теплой водой.