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Как пережить отключение горячей воды в Новосибирске: способы помыться без тазиков

27 мая 2023, 02:36
Фото: atas.info
Лайфхаки, как быстро помыться без горячей воды
Масштабные отключения горячей воды начались по всему Новосибирску с мая по конец августа. Горожанам предлагают на 2 недели забыть о благах цивилизации и вспомнить быт предков, а точнее их лайфхаки: как мыться в тазах и кипятить воду подручными средствами. Как пережить это время, расскажет Atas.info.

Журналист Atas.info Алина Шефер недавно пережила первую волну отключений горячего водоснабжения. Она подготовила несколько советов для читателей о том, как подготовиться к этому некомфортному событию, каким способом помыться без заморочек и где еще это можно сделать в городе.

Какие гаджеты купить в период отключения горячей воды:

Первым делом вспомним, что от средневековья нас сейчас отличает наличие гаджетов и техники для кипячения воды. Они помогут скрасить «ледяные» дни – и это радует.

В наши дни существуют такие современные девайсы, как краны-водонагреватели, бойлеры, чайники, термопоты и даже советские кипятильники еще не забыты. Многое из списка можно с выгодой купить с рук.

Фото: atas.info

Водонагреватели пользуются огромной популярностью из-за ежегодных гидравлических испытаний. Поэтому не секрет, что к лету цена на них возрастет – его стоимость в среднем по Новосибирску составляет от 5 тысяч рублей. Но это того стоит – он поможет нагреть целую ванну воды. Однако ему не уступает в этом деле и кипятильник, который стоит от 300 рублей.

Как помыть голову быстро и комфортно – лайфхак для обладателей длинных волос:

Если наши предки использовали раскочегаренные на костре камни, чтобы разогреть холодную воду, то нам повезло больше - мы может воспользоваться плитой и чайником. На личном опыте отмечу, лучше иметь два чайника или термопот от 5 литров. И в придачу большой, пресловутый, тазик.

Фото: atas.info

Главное не забыть разбавить кипяток прохладной водой, а потом можно черпать ее ковшиком или кружкой и понемногу лить на волосы, смывая шампунь быстрыми движениями рук. Куда проще и быстрее эта «домашняя Spa-процедура» пройдет, если привлечь на помощь подругу, мужа, маму или сестру.

Стоит помнить, что мыть голову холодной водой очень опасно, особенно гипертоникам и людям с хроническими заболеваниями. Однако я иногда, рискуя, промываю кончики – только их – под маленькой струйкой холодной воды. Это немного ускоряет процесс.

А вот самый простой способ быстро помыть голову – это сходить в ближайший салон красоты. Эта услуга стоит от 500 рублей. На крайний случай можно постучаться к соседям, если вы дружны, или попроситься к друзьям. Если вы, как и я, моете голову каждые два дня, то стоит подумать о покупке сухого шампуня. Это незаменимая вещь в период массовых отключений горячей воды. Пшыкнул несколько раз на волосы и уже бежишь на работу.

Как помыться полностью в ванне без тазика, когда нет горячей воды:

В этом вопросе мы снова вернемся к нашим гаджетам – кипятильнику и бойлеру. Последний вариант самый беззаботный, но не экономичный. И дело даже не в самой цене агрегата, а в том, сколько электроэнергии он тратит. Его службу вы оцените в конце месяца после получения табеля на оплату ЖКХ.

Вас может выручить в это нелегкое время старый добрый кипятильник. Третий по популярности вариант решения проблемы отсутствия горячей воды. Он потребляет минимум электроэнергии и стоит копейки.

Есть несколько видов погружных кипятильников – маленький, мощностью 0,5-0,7 кВт для подогрева чая в стакане, средний на 1-1,2 кВт для 4-литровой кастрюли, и крупный - 1,5-3 кВт для целой ванны. Однако на подогрев воды уйдет минимум час, зато не так дорого.

Фото: atas.info

Бани, фитнес-центры: места в Новосибирске, где можно помыться

Издавна баня считалась эффективным и незаменимым местом для купания. Можно сразу и помыться, и удовольствие получить. Недавно новосибирцы назвали Atas.info лучшие банные комплексы города, правда, в основном они платные. Но преимуществом бани является и то, что хватает одного посещения, чтобы оставаться свежим и чистым целую неделю.

Также можно воспользоваться душевой в фитнес-клубе. Купить абонемент на месяц и совместить спорт, что полезно для здоровья, с комфортной гигиеной. Подобное можно провернуть с бассейном – хорошо провести время с семьей, поплавать, а потом помыться в душе с теплой водой.

#Алина Шефер#Общество#Горячая вода#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Новосибирск#Новосибирская область
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