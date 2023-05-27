А вот самый простой способ быстро помыть голову – это сходить в ближайший салон красоты. Эта услуга стоит от 500 рублей. На крайний случай можно постучаться к соседям, если вы дружны, или попроситься к друзьям. Если вы, как и я, моете голову каждые два дня, то стоит подумать о покупке сухого шампуня. Это незаменимая вещь в период массовых отключений горячей воды. Пшыкнул несколько раз на волосы и уже бежишь на работу.