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Основатель «Новоколледжа» в Новосибирске Сергей Чернышов признан иноагентом

27 мая 2023, 02:37
Фото: 1MI
"Новоколледж" делал упор на гармоничное развитие студентов
Минюст России включил учредителя новосибирской образовательного учреждения «Новоколледж» Чернышова в реестр иноагентов. Ранее он критиковал проведение специальной военной операции на Украине

Министерство юстиции РФ опубликовало на своем сайте очередной список людей, признанных иностранными агентами. В него, в том числе, попал основатель новосибирского образовательного учреждения «Новоколледж» Сергей Чернышов. В качестве основания для такого решения Минюст указывает то, что Чернышов «распространял…недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине».

Ранее глава общественной организации Союз отцов Сергей Майоров потребовал от властей закрыть «Новоколледж» и «Новошколу» (еще одно образовательное учреждение, основанное Сергеем Чернышовым) поскольку якобы там «настраивают студентов против России». После этого в учебные заведения пришла с проверкой прокуратура.

Помимо участия в жизни «Новоколледжа» и «Новошколы» Сергей Чернышов преподает в Томском государственном университете, а накануне сообщил об официальной регистрации Сибирского университета свободных искусств и наук имени Николая Ядринцева.

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#Иноагенты#Новоколледж#Учеба#Общество#Новосибирск
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