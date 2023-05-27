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Published Сегодня, 02:37
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Министерство юстиции РФ опубликовало на своем сайте очередной список людей, признанных иностранными агентами. В него, в том числе, попал основатель новосибирского образовательного учреждения «Новоколледж» Сергей Чернышов. В качестве основания для такого решения Минюст указывает то, что Чернышов «распространял…недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине».
Ранее глава общественной организации Союз отцов Сергей Майоров потребовал от властей закрыть «Новоколледж» и «Новошколу» (еще одно образовательное учреждение, основанное Сергеем Чернышовым) поскольку якобы там «настраивают студентов против России». После этого в учебные заведения пришла с проверкой прокуратура.
Помимо участия в жизни «Новоколледжа» и «Новошколы» Сергей Чернышов преподает в Томском государственном университете, а накануне сообщил об официальной регистрации Сибирского университета свободных искусств и наук имени Николая Ядринцева.