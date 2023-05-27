Министерство юстиции РФ опубликовало на своем сайте очередной список людей, признанных иностранными агентами. В него, в том числе, попал основатель новосибирского образовательного учреждения «Новоколледж» Сергей Чернышов. В качестве основания для такого решения Минюст указывает то, что Чернышов «распространял…недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине».