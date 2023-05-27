В субботу, 27 мая, троллейбусы, следующие по маршрутам № 7, 24 и 29 будут перевозить пассажиров до 23 часов. Машины, следующие по маршруту № 4 от Затулинского жилмассива в сторону завода Медпрепаратов начиная с 23:00 будут делать разворот на площади Станиславского, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.