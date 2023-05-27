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В Новосибирске 27 мая изменят маршруты троллейбусов в Левобережье

27 мая 2023, 02:55
Фото: 1MI
Движению транспорта помешают строительные работы на площади Энергетиков
Изменения коснутся четырех маршрутов и связаны с работами по строительству транспортных развязок четвертого моста через Обь

В субботу, 27 мая, троллейбусы, следующие по маршрутам № 7, 24 и 29 будут перевозить пассажиров до 23 часов. Машины, следующие по маршруту № 4 от Затулинского жилмассива в сторону завода Медпрепаратов начиная с 23:00 будут делать разворот на площади Станиславского, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Изменение схем движения связано с проведением строительных работ в районе площади Энергетиков. Со стороны ТЭЦ-2 там будут монтировать балки пролета для съезда с транспортной развязки Центрального моста. Ожидается, что монтажные работы продлятся до 6 утра 28 мая.

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