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В Новосибирске простились с мобилизованным ефрейтором Евсеевым из Первомайки

27 мая 2023, 07:27
Фото: 1MI
У погибшего было трое детей
В Первомайском районе Новосибирска простились с Александром Евсеевым, погибшим в апреле в ходе специальной военной операции на Украине

С рабочим Новосибирского электровозоремонтного завода Александром Евсеевым простились жители улицы Звездной и ее окрестностей. Там Александр родился, закончил школу № 154 в районе Речпорта, потом пошел работать на завод. Он был призван в армию осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации, а погиб в зоне СВО в начале апреля.

Обстоятельства его гибели неизвестны, посмертно мужчина награжден орденом Мужества. У Евсеева в Новосибирске остались трое детей.

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#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Спецоперация#Новосибирск
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