Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
С рабочим Новосибирского электровозоремонтного завода Александром Евсеевым простились жители улицы Звездной и ее окрестностей. Там Александр родился, закончил школу № 154 в районе Речпорта, потом пошел работать на завод. Он был призван в армию осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации, а погиб в зоне СВО в начале апреля.
Обстоятельства его гибели неизвестны, посмертно мужчина награжден орденом Мужества. У Евсеева в Новосибирске остались трое детей.