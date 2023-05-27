С рабочим Новосибирского электровозоремонтного завода Александром Евсеевым простились жители улицы Звездной и ее окрестностей. Там Александр родился, закончил школу № 154 в районе Речпорта, потом пошел работать на завод. Он был призван в армию осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации, а погиб в зоне СВО в начале апреля.