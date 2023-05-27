В ночь с пятницы на субботу 27 мая в Первомайском районе Новосибирска, на Бердском шоссе в районе остановки пассажирского транспорта «Поселок РМЗ», водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, который двигался со стороны разъезда Иня, решил развернуться и продолжить движение в сторону центра города. При этом не пропустил автомобиль ВАЗ-2109, который ехал во встречном направлении.