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В Новосибирске трое мужчин попали в больницу после ДТП на Бердском шоссе

27 мая 2023, 06:16
Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД
Грузовик не пропустил легковой автомобиль
В Первомайском районе столкнулись грузовик Mercedes и отечественный легковой автомобиль ВАЗ

В ночь с пятницы на субботу 27 мая в Первомайском районе Новосибирска, на Бердском шоссе в районе остановки пассажирского транспорта «Поселок РМЗ», водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, который двигался со стороны разъезда Иня, решил развернуться и продолжить движение в сторону центра города. При этом не пропустил автомобиль ВАЗ-2109, который ехал во встречном направлении.

В результате травмы различной степени получили трое молодых людей, находившихся в салоне «девятки»: 21-летний водитель и его пассажиры,19 и 28 лет. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, их доставили в больницу.

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#ДТП#Пострадавшие#Бердское шоссе#Происшествия#Новосибирск
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