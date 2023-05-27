Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
В ночь с пятницы на субботу 27 мая в Первомайском районе Новосибирска, на Бердском шоссе в районе остановки пассажирского транспорта «Поселок РМЗ», водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, который двигался со стороны разъезда Иня, решил развернуться и продолжить движение в сторону центра города. При этом не пропустил автомобиль ВАЗ-2109, который ехал во встречном направлении.
В результате травмы различной степени получили трое молодых людей, находившихся в салоне «девятки»: 21-летний водитель и его пассажиры,19 и 28 лет. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, их доставили в больницу.