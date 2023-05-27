В АНО «Клиника НИИТО» начата процедура конкурсного производства. Ранее внешний управляющий Татьяна Болотова заявила, что выход клиники из банкротства невозможен и для исполнения требований кредиторов необходимо переходить к финальной стадии, которая означает остановку работы и продажу активов для погашения долгов.