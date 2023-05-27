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В новосибирской «Клинике НИИТО» введена финальная стадия процедуры банкротства

27 мая 2023, 04:24
Фото: 1MI
Решение о конкурсном производстве принял арбитражный суд
В Новосибирске по решению арбитражного суда введен процесс конкурсного производства в АНО «Клиника НИИТО». Компания прекратит работу

В АНО «Клиника НИИТО» начата процедура конкурсного производства. Ранее внешний управляющий Татьяна Болотова заявила, что выход клиники из банкротства невозможен и для исполнения требований кредиторов необходимо переходить к финальной стадии, которая означает остановку работы и продажу активов для погашения долгов.  

При этом  адвокат адвокатского бюро Sollars Владислава Бояринова недоумевает: решение арбитражного суда о введении конкурсного производства выглядит странно, поскольку медучреждение успешно функционирует, имеет неплохие финансовые показатели и значительная часть кредиторской задолженности уже погашена, сообщает издание «РБК-Новосибирск».

Внешнее наблюдение в компании было введено в 2021 году по требованию компании «Медицинский интегратор», торгующей оптом медицинскими изделиями и продукцией фармацевтики. Общая сумма требований составляет 20,3 миллиона рублей.

А в начале 2022 года было арестовано имущество клиники на сумму 87,7 млн рублей. Исковое заявление поступило от благотворительного фонда «Русфонд».

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#НИИТО#Арбитражный суд#Банкротство#Экономика#Новосибирск
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