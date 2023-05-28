Автомобилист на Toyota уронил столб ЛЭП в Новосибирске — все подробности

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Инцидент произошел днем 28 мая на улице Саввы Кожевникова. Об этом сообщили очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».
Уточняется в посте, что белая Toyota Cresta врезалась в столб, из-за чего тот упал на крышу автомобиля. Водитель и пассажиры иномарки не пострадали.
«Сработала подушка безопасности на переднем сидении. Было слышно резкое торможение, но при этом следов от шин не видно. Пыль стояла», — рассказала свидетельница аварии.
На месте ДТП дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.