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Автомобилист на Toyota уронил столб ЛЭП в Новосибирске — все подробности

28 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирске водитель за рулем Toyota уронил столб ЛЭП

Автомобилист врезался в столб, тем самым оборвал линию электропередач, о чем стало известно из соцсетей.

Инцидент произошел днем 28 мая на улице Саввы Кожевникова. Об этом сообщили очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».

Уточняется в посте, что белая Toyota Cresta врезалась в столб, из-за чего тот упал на крышу автомобиля. Водитель и пассажиры иномарки не пострадали.

«Сработала подушка безопасности на переднем сидении. Было слышно резкое торможение, но при этом следов от шин не видно. Пыль стояла», — рассказала свидетельница аварии.

На месте ДТП дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

АварияАвария
Авария
Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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