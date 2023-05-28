«Быдло отдыхает»: в Новосибирске произошла драка с ножами в парке «Бугринская роща»

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
В ВК-группе «АСТ-54» опубликовали видео, на котором запечатлена ссора двух мужчин. После словесного скандала один из конфликтующих схватился за разбитую бутылку, а затем якобы достал нож, о чем написали очевидцы в посте.
«Когда приехали сотрудники ППС, они забрали виновника, который порезал двух человек, в том числе по горлу», — сообщают свидетели происшествия.
Также автор публикации уточнил, что мужчина с ножом позже снова вернулся в парк, так как его отпустили полицейские. Официально информацию в полиции пока не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Да они часто так делают, забирают, и за углом высаживают. Чисто для галочки. Я не удивлен»;
«Приезжая на Алтай...снимая домик стараюсь держаться подальше от машин с номерами 154, 54..»;
«вот так и сходи в парк культуры и отдыха(Ну нажирайтесь вы дома(а лучше,где-нибудь в овраге)»;
«Давно пора в парках убрать места для сборища алкашей и быдло»;
«Быдло отдыхает».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*