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«Быдло отдыхает»: в Новосибирске произошла драка с ножами в парке «Бугринская роща»

28 мая 2023, 02:37
Фото: 1MI
Драка произошла накануне вечером

В Новосибирске случилась драка с ножами в парке «Бугринская роща»

В субботу, 27 мая в новосибирском парке «Бугринская роща» произошла драка, которая в последствии перелилась в поножовщину, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

В ВК-группе «АСТ-54» опубликовали видео, на котором запечатлена ссора двух мужчин. После словесного скандала один из конфликтующих схватился за разбитую бутылку, а затем якобы достал нож, о чем написали очевидцы в посте.

«Когда приехали сотрудники ППС, они забрали виновника, который порезал двух человек, в том числе по горлу», — сообщают свидетели происшествия.

Также автор публикации уточнил, что мужчина с ножом позже снова вернулся в парк, так как его отпустили полицейские. Официально информацию в полиции пока не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

«Да они часто так делают, забирают, и за углом высаживают. Чисто для галочки. Я не удивлен»;

«Приезжая на Алтай...снимая домик стараюсь держаться подальше от машин с номерами 154, 54..»;

«вот так и сходи в парк культуры и отдыха(Ну нажирайтесь вы дома(а лучше,где-нибудь в овраге)»;

«Давно пора в парках убрать места для сборища алкашей и быдло»;

«Быдло отдыхает».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Драка#Полиция#Нож#Парк#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирск
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