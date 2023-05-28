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Лихач на «Делимобиле» врезался в три машины в Новосибирске и скрылся с места ДТП

28 мая 2023, 07:37
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирске водитель «Делимобиля» врезался в 3 автомобиля на Петухова и скрылся

Протаранил несколько автомобилей и скрылся: в Новосибирске ищут водителя каршерингового автомобиля, устроившего ДТП во дворе дома на левом берегу, о чем стало известно из соцсетей.

В ВК-группе «АСТ-54» появилось сообщение о том, что ночью 28 мая у дома № 103/2 по улице Петухова произошла авария.

Уточняется, что водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo врезался в три машины - в Toyota Corolla, затем в кроссоверы Mitsubishi Outlander и Nissan Juke.

Машины получили заметные повреждения. Примечательно, но автомобилист скрылся на арендованном авто «Делимобиля». 

На место был вызван экипаж ДПС. В настоящий момент виновник происшествия устанавливается.

Момент ДТП
Видео: ВК/АСТ-54
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#ДТП#Каршеринг#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Видео#Эмилия Губарева
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