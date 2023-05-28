Лихач на «Делимобиле» врезался в три машины в Новосибирске и скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В ВК-группе «АСТ-54» появилось сообщение о том, что ночью 28 мая у дома № 103/2 по улице Петухова произошла авария.
Уточняется, что водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo врезался в три машины - в Toyota Corolla, затем в кроссоверы Mitsubishi Outlander и Nissan Juke.
Машины получили заметные повреждения. Примечательно, но автомобилист скрылся на арендованном авто «Делимобиля».
На место был вызван экипаж ДПС. В настоящий момент виновник происшествия устанавливается.