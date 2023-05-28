Лихач на «Делимобиле» врезался в три машины в Новосибирске и скрылся с места ДТП

В Новосибирске водитель «Делимобиля» врезался в 3 автомобиля на Петухова и скрылся

Протаранил несколько автомобилей и скрылся: в Новосибирске ищут водителя каршерингового автомобиля, устроившего ДТП во дворе дома на левом берегу, о чем стало известно из соцсетей.