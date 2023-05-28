atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Изображение материала

Появилось фото вспышки Сверхновой звезды – галактику М101 запечатлели в Новосибирске

28 мая 2023, 04:04
Фото: Тимур Марин / ВК-группа «Большой новосибирский планетарий»
Снимок галактики М101

В Новосибирске показали фото вспышки Сверхновой звезды

В Новосибирске запечатлели галактику М101. Снимок опубликован на странице Большого новосибирского планетария в социальной сети «ВКонтакте».

Воспитанник объединения «Практическая астрономия» Большого новосибирского планетария Тимур Марин показал фотографию галактики М101.

Как удалось узнать, на расстоянии в 21 млн световых лет от Земли, в созвездии Большой Медведицы расположена красивая спиральная галактика М101.

Недавно на небосклоне произошло астрономическое явление - в галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2023ifx, которую открыл японский астроном Коичи Итагаки.

На фотографии сверхновая звезда выглядит как яркая точка. Сверхновая звезда — это явление, когда звезда быстро увеличивает свою яркость, а затем медленно затухает, в конечном итоге погибая. Это последняя фаза жизни звезды.

Лунную пыль увидят новосибирцы после полутеневого затмения 5 мая 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
«Глаз крокодила» над Новосибирском: фотограф из Сибири показал необычную галактикуЗвездопад Лириды в небе над Новосибирском в апреле 2023: что это, точные датыНовосибирцы смогут увидеть «новогодний звездопад» в ночь с 3 на 4 января
#Эмилия Губарева#Планетарий#Звезда#Фото#Фотография#Общество#Экология#Наука#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
26 мая 05:44
В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке
26 мая 04:06
Здания инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследием
26 мая 04:22
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
25 мая 08:41
Куда сходить помыться, а куда не стоит: лучшие бани назвали новосибирцы
25 мая 09:21
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 02:00