Появилось фото вспышки Сверхновой звезды – галактику М101 запечатлели в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Воспитанник объединения «Практическая астрономия» Большого новосибирского планетария Тимур Марин показал фотографию галактики М101.
Как удалось узнать, на расстоянии в 21 млн световых лет от Земли, в созвездии Большой Медведицы расположена красивая спиральная галактика М101.
Недавно на небосклоне произошло астрономическое явление - в галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2023ifx, которую открыл японский астроном Коичи Итагаки.
На фотографии сверхновая звезда выглядит как яркая точка. Сверхновая звезда — это явление, когда звезда быстро увеличивает свою яркость, а затем медленно затухает, в конечном итоге погибая. Это последняя фаза жизни звезды.