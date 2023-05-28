Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Согласно данным от туристических экспертов, одним из популярных мест отдыха в регионе является Маслянинский район, который находится близко к Алтаю и здесь есть водопады. В этом районе часто организуют сплавы и собирают дикоросы.
Бердские скалы также являются излюбленным местом для отдыха жителей Новосибирска, где можно насладиться красивым видом с высоты. Особенно живописно здесь в осеннее время.
Еще одними популярными местами отдыха являются водопады в Искитимском районе - Беловский и Бучило, а также Карпысакский в Тогучинском районе.
Озера Карачи и Чаны также привлекают много отдыхающих летом, где можно посетить санатории. Для тех, кто предпочитает отдыхать в домах отдыха, в Доволенском и Краснозерском районах есть такие возможности.
Любителям дикого отдыха может понравиться соленое озеро Горькое в Купинском районе. Для любителей дайвинга есть возможность отправиться на озеро Мраморное или Абрашинский карьер, пишет НГС. Пляжи можно найти рядом с Бердском или Речкуновкой.
Также в Новосибирской области есть места, которые могут заинтересовать православных верующих, такие как святой источник в Ложке или храм в Колывани при Покровском Александро-Невском женском монастыре.
В общем, Новосибирская область предлагает множество вариантов для отдыха летом 2023 года. Отдыхающие могут выбрать место в зависимости от своих предпочтений и наслаждаться красивыми видами и природой региона.