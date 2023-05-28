В Новосибирской области составили список лучших мест для отдыха летом 2023 года

В Новосибирской области немало мест для отдыха: можно не только посмотреть на водопады, но и найти точки для сплава, заняться дайвингом или же объездить святые источники. Что посетить в 2023 году во время отдыха?