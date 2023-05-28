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В новосибирском Музее смерти показали сериал «Здравствуйте, вам пора» с блогером DAVA

28 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
Блогер из Новосибирска Дава снялся в сериале
В Музее смерти в Новосибирске состоялся показ сериала «Здравствуйте, вам пора» с певцом Давидом Манукяном в главной роли.

В Новосибирске состоялся закрытый показ второго сезона сериала «Здравствуйте, вам пора» с участием блогера Давида Манукяна, уроженца Затулинки.

Певец и актер Давид Манукян снялся в сериале в одной из главных ролей. Премьера ожидается 1 июня на платформе Premier. Журналисты и блогеры Новосибирска смогли оценить сюжет фильма на закрытом показе накануне.

Предварительный просмотр проходил в помещении «Музея смерти», где для гостей была организована экскурсия перед показом. Представители СМИ узнали о древних и современных траурных практиках, о различных типах гробов и особенностях похоронного бизнеса.

Место проведения закрытого показа фильма было выбрано не случайно, ведь главные герои фильма — это «предвестники смерти», которые появляются перед людьми, чтобы предупредить их о скорой кончине.

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