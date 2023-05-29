atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Изображение материала

Директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* прокомментировал статус иноагента

29 мая 2023, 10:15
Фото: ВК/личная страница Сергея Чернышова
Иноагентом признали директора колледжа
Руководитель «Новоколледжа» в Новосибирске Сергей Чернышов* объяснил, что статус иноагента никак не повлияет на работу образовательного учреждения.

В Новосибирске Сергей Чернышов*, директор Новоколледжа, объяснил, что его статус иностранного агента не повлияет на деятельность учебного заведения.

«Преподавать иноагенту нельзя, а организовывать образовательные учреждения — можно. Так что колледж и школа продолжают работать. Для таких случаев никаких санкций не предусмотрено», — написал он на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Педагог известен тем, что защищал студентов, принимавших участие в политических митингах, критиковал Александра Невского и призывал к бойкоту педагогов, поддерживающих спецоперацию на Украине. 26 мая 2023 года учредитель «Новоколледжа» был добавлен в список иностранных агентов Минюста России.

 

*Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.

Основатель «Новоколледжа» в Новосибирске Сергей Чернышов признан иноагентом
Узнать подробнее
Читайте также:
Что известно о «Новоколледже», который просит закрыть Совет отцов в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Иноагенты#Общество#Образование#Новосибирск
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Сегодня, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
Вчера, 13:32
Землетрясение прогремело в Новосибирской области – что известно
Сегодня, 01:20
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Сегодня, 05:27
Летняя жара до +32 ℃ нагрянет в Новосибирск
Сегодня, 03:51
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 02:00