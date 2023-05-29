Директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* прокомментировал статус иноагента

Педагог известен тем, что защищал студентов, принимавших участие в политических митингах, критиковал Александра Невского и призывал к бойкоту педагогов, поддерживающих спецоперацию на Украине. 26 мая 2023 года учредитель «Новоколледжа» был добавлен в список иностранных агентов Минюста России.