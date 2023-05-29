Директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* прокомментировал статус иноагента

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Новосибирске Сергей Чернышов*, директор Новоколледжа, объяснил, что его статус иностранного агента не повлияет на деятельность учебного заведения.
«Преподавать иноагенту нельзя, а организовывать образовательные учреждения — можно. Так что колледж и школа продолжают работать. Для таких случаев никаких санкций не предусмотрено», — написал он на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Педагог известен тем, что защищал студентов, принимавших участие в политических митингах, критиковал Александра Невского и призывал к бойкоту педагогов, поддерживающих спецоперацию на Украине. 26 мая 2023 года учредитель «Новоколледжа» был добавлен в список иностранных агентов Минюста России.
*Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.