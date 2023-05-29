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Результаты ЕГЭ приходят в среднем за 7-14 дней после написания экзамена. Определенной даты публикации оценок нет.
Результаты можно узнать на Госуслугах, на официальном портале Единого государственного экзамена. Также оценки загружают на сайт НИМРО.
Для этого необходимо ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.
Напомним, что обязательный экзамен по русскому языку состоялся 29 мая, а по математике пройдет 1 июня. Примерная дата публикации результатов – 13-16 июня.