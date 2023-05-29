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ЕГЭ 2023: как проверить результаты на сайте Единого Государственного экзамена

29 мая 2023, 06:00
Фото: 1MI
Оценки можно узнать минимум через неделю после экзамена
Школьники продолжают писать ЕГЭ по выбранным и обязательным предметам. Где публикуют результаты и как узнать свою оценку, читайте в материале Atas.info.

Результаты ЕГЭ приходят в среднем за 7-14 дней после написания экзамена. Определенной даты публикации оценок нет. 

Результаты можно узнать на Госуслугах, на официальном портале Единого государственного экзамена. Также оценки загружают на сайт НИМРО.

Для этого необходимо ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. 

Напомним, что обязательный экзамен по русскому языку состоялся 29 мая, а по математике пройдет 1 июня. Примерная дата публикации результатов – 13-16 июня. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Школа#Школьники#Экзамены#ЕГЭ#Образование#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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