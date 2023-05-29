Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 05:58
Оценки за ЕГЭ приходят в течение 7-14 дней после сдачи экзамена. Для каждого предмета график публикации результатов ЕГЭ разный. Когда примерно ждать результаты экзамена по русскому языку – 13 или 14 июня.
Результаты можно узнать на Госуслугах, а также на официальном портале Единого государственного экзамена. Для этого необходимо ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Также оценки загружают на сайт НИМРО.
Апелляцию можно подать только в течение 2 рабочих дней после публикации результатов, так что не откладывайте ознакомление с оценкой на последний момент.