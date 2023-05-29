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ЕГЭ 2023 русский язык: результаты экзамена, где и когда можно узнать оценки

29 мая 2023, 05:58
Фото: 1MI
Оценки придут через неделю или две после сдачи экзамена
Экзамен по русскому языку написали школьники по всей России. Как и когда можно узнать оценки за ЕГЭ онлайн, читайте в материале Atas.info.

Результаты ЕГЭ в 2023 году

Оценки за ЕГЭ приходят в течение 7-14 дней после сдачи экзамена. Для каждого предмета график публикации результатов ЕГЭ разный. Когда примерно ждать результаты экзамена по русскому языку – 13 или 14 июня. 

Где узнать оценку за ЕГЭ в 2023 году

Результаты можно узнать на Госуслугах, а также на официальном портале Единого государственного экзамена. Для этого необходимо ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Также оценки загружают на сайт НИМРО.

 

Апелляция в 2023 году

Апелляцию можно подать только в течение 2 рабочих дней после публикации результатов, так что не откладывайте ознакомление с оценкой на последний момент.  

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#Эмилия Губарева#ЕГЭ#Школа#Школьники#Экзамены#Оценка#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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