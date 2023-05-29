Posted Сегодня, 22:58
Published Сегодня, 22:58
Modified Сегодня, 22:58
Updated Сегодня, 22:58
29 мая одиннадцатиклассники сдают один из самых важных экзаменов – ЕГЭ по русскому языку. Экзамен состоит из двух частей. В первой – задания с кратким ответом, проверяющие знания теории. Их 26. Они оцениваются одним баллом, кроме 8 и 26 задания, на которых можно получить по 3 балла.
Вторая часть представляет собой сочинение 27 задание. За него дают 24 первичных балла. Писать его нужно строго по шаблону, по которому вы готовились в учебное время. Для этого в каждом тесте будут разные темы из художественных произведений. В задании важно сформулировать проблему, привести примеры и аргументировать свою позицию по данному отрывку.
Вы можете найти немало каналов или групп, где публикуются ответы на Единый государственный экзамен, однако доверять данной информации не стоит. Чаще всего ответы неправдивы, а на таких сайтах орудуют мошенники, которые хотят получить с вас деньги. Вероятность, что ответы верны – нулевая. Что находится в ваших КИМах не знают даже наблюдатели. Лучше всего доверять своим знаниям и не надеяться на фейковые решения.
Узнать оценку за любой экзамен можно на портале ЕГЭ или на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования. Для просмотра оценки требуется ввести свое ФИО, а также номер паспорта или код регистрации из уведомления.