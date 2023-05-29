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ЕГЭ 2023 русский язык: варианты тестовых заданий 29 мая – какими будут

28 мая 2023, 22:58
Фото: 1MI
ЕГЭ по русскому языку пишут школьники
В понедельник, 29 мая выпускники 11-классов сдают свой первый обязательный экзамен по русскому языку. Какими будут варианты тестовых заданий и ответы на вопросы, читайте в материале Atas.info.

Из чего состоит экзамен по русскому языку 2023, как оценивается

29 мая одиннадцатиклассники сдают один из самых важных экзаменов – ЕГЭ по русскому языку. Экзамен состоит из двух частей. В первой – задания с кратким ответом, проверяющие знания теории. Их 26. Они оцениваются одним баллом, кроме 8 и 26 задания, на которых можно получить по 3 балла.

Вторая часть представляет собой сочинение 27 задание. За него дают 24 первичных балла. Писать его нужно строго по шаблону, по которому вы готовились в учебное время. Для этого в каждом тесте будут разные темы из художественных произведений. В задании важно сформулировать проблему, привести примеры и аргументировать свою позицию по данному отрывку.

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Ответы ЕГЭ по русскому языку 2023

Вы можете найти немало каналов или групп, где публикуются ответы на Единый государственный экзамен, однако доверять данной информации не стоит. Чаще всего ответы неправдивы, а на таких сайтах орудуют мошенники, которые хотят получить с вас деньги. Вероятность, что ответы верны – нулевая. Что находится в ваших КИМах не знают даже наблюдатели. Лучше всего доверять своим знаниям и не надеяться на фейковые решения.

 

Как узнать свою оценку за ЕГЭ по русскому языку 2023

Узнать оценку за любой экзамен можно на портале ЕГЭ или на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования. Для просмотра оценки требуется ввести свое ФИО, а также номер паспорта или код регистрации из уведомления.

#Эмилия Губарева#ЕГЭ#Экзамены#Школа#Школьники#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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