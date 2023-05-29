Вы можете найти немало каналов или групп, где публикуются ответы на Единый государственный экзамен, однако доверять данной информации не стоит. Чаще всего ответы неправдивы, а на таких сайтах орудуют мошенники, которые хотят получить с вас деньги. Вероятность, что ответы верны – нулевая. Что находится в ваших КИМах не знают даже наблюдатели. Лучше всего доверять своим знаниям и не надеяться на фейковые решения.