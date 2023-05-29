Группа компаний “Мовиста” обвиняется во взяточничестве в Ярославле

В ноябре прошлого года был заключен договор между городской администрацией Перми и ООО "Мовиста Регионы Пермь" о комплексной модернизации трамвайной системы города. Согласно договору, было запланировано отремонтировать 35 километров путей, реконструировать депо и 7 тяговых подстанций, а также поставить 44 новых вагона в течение трех лет. Проект был запланирован на период с 2023 по 2025 годы, а стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 миллиарда рублей.