Группа компаний “Мовиста” обвиняется во взяточничестве в Ярославле

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По результатам расследования выяснилось, что Черемных и другие государственные служащие неоднократно получали деньги от Александра Советникова, предпринимателя, возглавлявшего группу компаний "Мовиста". Компания должна была заняться модернизацией трамвайной сети в Ярославле. Общая сумма взяток составила 1 миллион 605 тысяч 453 рубля. Компания "Мовиста Регионы" пока не комментирует ситуацию, по сообщениям портала Properm.ru. По информации издания "Коммерсант", в отношении Советникова также возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки".
В ноябре прошлого года был заключен договор между городской администрацией Перми и ООО "Мовиста Регионы Пермь" о комплексной модернизации трамвайной системы города. Согласно договору, было запланировано отремонтировать 35 километров путей, реконструировать депо и 7 тяговых подстанций, а также поставить 44 новых вагона в течение трех лет. Проект был запланирован на период с 2023 по 2025 годы, а стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 миллиарда рублей.
ООО "Мовиста Регионы" принадлежит Александру Советникову и АО "Новтри", а АО "Новтри" находится в собственности Александры Орловой (Созыкиной), а его генеральным директором является Дмитрий Ким. Юридическое лицо зарегистрировано в Москве. Руководителю "Новтри" также принадлежит компания "Современные рельсовые системы" с выручкой в 531 миллион рублей за 2021 год. По данным "СПАРК", все остальные компании в холдинге, включая "Мовиста Регионы", ГК "Мовиста" и "Мовиста городской транспорт", работают с убытком. В холдинге нет прибыльных компаний.
Александр Советников является генеральным директором и владельцем группы компаний "Мовиста". Родился в 1977 году, бизнесмен. Он также является руководителем "Мовиста Регионы Пермь". Ранее Александр Советников был генеральным директором компании "РТ-Инвест Транспортные Системы", которая занималась сбором платы с большегрузных автомобилей по системе "Платон". Среди учредителей этой компании - миллиардер Игорь Ротенберг.