Губернатор поручил принять все меры для обеспечения безопасного детского отдыха

«Главный вопрос – обеспечение безопасности детей, условий для оздоровления. Не менее важно сделать так, чтобы летний отдых для детей был полезным. Здорово, что область, отдельные лагеря, организации регулярно завоевывают награды на всероссийских конкурсах. Но важно, чтобы лучшие практики массово применялись во всех лагерях. Необходимо использовать творческий подход, весь опыт организации проектов для детей, как в стационарных лагерях, так и в пришкольных. Всякая здоровая инициатива приветствуется. При поездках по муниципалитетам с удовольствием буду знакомиться с программами, которые будут организованы для детей в период летних каникул. Постараемся сделать так, чтобы каникулы в этом году были еще более безопасными, полезными и интересными» – подчеркнул глава региона.