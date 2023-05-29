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«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции

29 мая 2023, 03:16
Фото: 1MI
Лира укрепляется по отношению к рублю
Победа действующего президента Турции Реджепа Эрдогана сплотила оппозицию, а лира не подает признаки ослабления к рублю, что не играет на руку туристам из России

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил своего соперника, кандидата от оппозиции   Кемалья Кылычдароглу с небольшим отрывом. Голоса распределились в соотношении 52,14% к 47,86%. Сторонники главы государства, который остается у руководства государством уже 20 лет, шумно празднуют его победу, рассказал редакции Atas.info житель Новосибирска Кирилл Полиенко, автор дзен-канала Polienko: путешествуем вдвоём, который сейчас находится в Турции. Однако, считает сибиряк, президентские выборы наглядно показали - половина страны активно выступает против действующего президента и требует перемен.

«Эрдогану нужно оперативно что-то делать с экономической ситуацией. Иначе нельзя исключать, что турки не станут терпеть свое положение до следующих выборов, которые пройдут через пять лет», - полагает Кирилл Полиенко.

Перед вторым туром голосования курс турецкой лиры по отношению к доллару упал до рекордно низкого уровня – 20 лир за один доллар. Реальные ставки в обменниках еще больше, несмотря на титанические усилия местного Центробанка по поддержке национальной валюты, говорит Полиенко. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего падения, полагает наш земляк.

«Но при этом по отношению к российскому рублю лира наоборот, снова начала укрепляться. После краткосрочного снижения в первой половине мая, ставки снова поднялись до уровня 4 рубля за лиру. Для российских туристов такая ситуация не очень выгодна. Чем слабее местная валюта, тем выгоднее отдыхать в стране», - резюмирует собеседник редакции.
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#Выборы#Туризм#Валюта#Общество#Турция
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