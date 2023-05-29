Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил своего соперника, кандидата от оппозиции Кемалья Кылычдароглу с небольшим отрывом. Голоса распределились в соотношении 52,14% к 47,86%. Сторонники главы государства, который остается у руководства государством уже 20 лет, шумно празднуют его победу, рассказал редакции Atas.info житель Новосибирска Кирилл Полиенко, автор дзен-канала Polienko: путешествуем вдвоём, который сейчас находится в Турции. Однако, считает сибиряк, президентские выборы наглядно показали - половина страны активно выступает против действующего президента и требует перемен.