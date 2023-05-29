Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил своего соперника, кандидата от оппозиции Кемалья Кылычдароглу с небольшим отрывом. Голоса распределились в соотношении 52,14% к 47,86%. Сторонники главы государства, который остается у руководства государством уже 20 лет, шумно празднуют его победу, рассказал редакции Atas.info житель Новосибирска Кирилл Полиенко, автор дзен-канала Polienko: путешествуем вдвоём, который сейчас находится в Турции. Однако, считает сибиряк, президентские выборы наглядно показали - половина страны активно выступает против действующего президента и требует перемен.
«Эрдогану нужно оперативно что-то делать с экономической ситуацией. Иначе нельзя исключать, что турки не станут терпеть свое положение до следующих выборов, которые пройдут через пять лет», - полагает Кирилл Полиенко.
Перед вторым туром голосования курс турецкой лиры по отношению к доллару упал до рекордно низкого уровня – 20 лир за один доллар. Реальные ставки в обменниках еще больше, несмотря на титанические усилия местного Центробанка по поддержке национальной валюты, говорит Полиенко. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего падения, полагает наш земляк.
«Но при этом по отношению к российскому рублю лира наоборот, снова начала укрепляться. После краткосрочного снижения в первой половине мая, ставки снова поднялись до уровня 4 рубля за лиру. Для российских туристов такая ситуация не очень выгодна. Чем слабее местная валюта, тем выгоднее отдыхать в стране», - резюмирует собеседник редакции.