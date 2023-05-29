Новосибирские рестораторы рассказали, разрешат ли курить на летних верандах

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:00
Основатель винного ресторана «Библиотека» и ресторанный консультант Наталья Ильина пояснила, что они не могут разрешить посетителям курить возле столиков. Это не позволяет законодательство.
«Мы не может организовать курение на летних верандах по законодательству. Курящие гости мешают другим посетителям. У нас курительные места отодвинуты от ресторанов. Я бы разрешила айкосы и вейпы – это не так беспокоит людей, но мы не можем нарушить закон», - ответила на вопрос журналиста Atas.info Ильина на пресс-конференции ТАСС 29 мая.
Летом с открытием веранд ресторанов также возрастает число жалоб от местных жителей на шум. Рестораторы пояснили, как будут с этим бороться.
«С шумом возле летников, конечно, ничего нельзя сделать. Это зависит от типа ресторана. В некоторых заведениях шума практически не бывает. У нас шум исходит от посетители пивного бара», - пояснила Ильина.
«У нас есть негласный запрет на курение в ресторанах потому, что приходят семьи с детьми. Это неприемлемо. Что касается шума, у нас не очень шумные рестораны и такой проблемы не возникает. Но есть летняя площадка, где проходят концерты, однако мы ограничиваем работу до 23 часов вечера, чтобы никому не мешать», - ответила бренд директор федеральной сети итальянских ресторанов «Перчини» Елена Носова.