Новосибирские рестораторы рассказали, разрешат ли курить на летних верандах

«У нас есть негласный запрет на курение в ресторанах потому, что приходят семьи с детьми. Это неприемлемо. Что касается шума, у нас не очень шумные рестораны и такой проблемы не возникает. Но есть летняя площадка, где проходят концерты, однако мы ограничиваем работу до 23 часов вечера, чтобы никому не мешать», - ответила бренд директор федеральной сети итальянских ресторанов «Перчини» Елена Носова.