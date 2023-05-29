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Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023

29 мая 2023, 02:13
Фото: 1MI
Фото погибших военных в мае 2023
При исполнении воинского долга в ходе спецоперации погибли бойцы из Новосибирской области. Фото военнослужащих представлены в нашей подборке, однако точное количество погибших участников СВО неизвестно.

Защищать Донбасс и ЛНР от неонацистов продолжают бойцы, в том числе из Новосибирской области. На передовую одни отправились добровольно, другие по повестке, а кто-то заключили контракт с ЧВК «Вагнер».

Некоторые бойцы из Новосибирской области героически погибли на СВО. Часть сибиряков пала смертью храбрых, защищая Артемовск. Город освободили 20 мая.

Многие из тех, с кем простились в мае, погибли в апреле, но их тела доставили на Родину только в мае. «МК в Новосибирске» сделал подборку фотографий земляков, которые не вернулись из боя и с которыми простились в мае.

Степан Сынах, Новосибирск Известный страйкболист из Новосибирска Степан Сынах погиб в зоне СВО. Он был основателем страйкбольно-ролевого проекта «Хозяева Зоны». На СВО он отправился осенью 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Информация о гибели Степана Сынаха и слова соболезнования были опубликованы на странице страйкбольного проекта. Сообщается, что о гибели бойца стало известно 1 мая. По словам друзей и коллег Сынаха, он был добрым и справедливым человеком, душой горел за любимое дело и за страну, умел принимать решения в сложных ситуациях и всегда старался помочь своим. У Степана осталась жена, которая ждет ребенка.Степан Сынах, Новосибирск Известный страйкболист из Новосибирска Степан Сынах погиб в зоне СВО. Он был основателем страйкбольно-ролевого проекта «Хозяева Зоны». На СВО он отправился осенью 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Информация о гибели Степана Сынаха и слова соболезнования были опубликованы на странице страйкбольного проекта. Сообщается, что о гибели бойца стало известно 1 мая. По словам друзей и коллег Сынаха, он был добрым и справедливым человеком, душой горел за любимое дело и за страну, умел принимать решения в сложных ситуациях и всегда старался помочь своим. У Степана осталась жена, которая ждет ребенка.
Андрей Миронов, Купинский район В зоне проведения спецоперации скончался 25-летний уроженец села Копкуль Купинского района Новосибирской области Андрей Миронов. Об этом в начале мая сообщили в районной администрации. В феврале 2023 года военнослужащий отправился по контракту в зону СВО, где 21 апреля погиб, получив ранение.Андрей Миронов, Купинский район В зоне проведения спецоперации скончался 25-летний уроженец села Копкуль Купинского района Новосибирской области Андрей Миронов. Об этом в начале мая сообщили в районной администрации. В феврале 2023 года военнослужащий отправился по контракту в зону СВО, где 21 апреля погиб, получив ранение.
Александр Ермолаев, Коченевский район. 33-летний контрактный военный из Коченевского района Новосибирской области Александр Ермолаев погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Коченёвского района в начале мая. Александр Ермолаев стал одним из первых жителей Коченёвского района, кто подписал контракт с ВС РФ на военную службу в зоне спецоперации. В мае 2022 года он вступил в мотострелковый отряд города Алейска Алтайского края. Военнослужащий погиб в зоне СВО весной 2023 года. Точную дату смерти и похорон в администрации района не назвали. Известно, что Александра наградили благодарностью Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина за образцовое выполнение боевых заданий и исполнение воинского долга.Александр Ермолаев, Коченевский район. 33-летний контрактный военный из Коченевского района Новосибирской области Александр Ермолаев погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Коченёвского района в начале мая. Александр Ермолаев стал одним из первых жителей Коченёвского района, кто подписал контракт с ВС РФ на военную службу в зоне спецоперации. В мае 2022 года он вступил в мотострелковый отряд города Алейска Алтайского края. Военнослужащий погиб в зоне СВО весной 2023 года. Точную дату смерти и похорон в администрации района не назвали. Известно, что Александра наградили благодарностью Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина за образцовое выполнение боевых заданий и исполнение воинского долга.
Пётр Алексеев, Искитим В Искитиме 9 мая простились с погибшим в зоне СВО 36-летним бизнесменом Петром Алексеевым. Об этом сообщалось на сайте администрация города Искитима Новосибирской области. Пётр Алексеев родился в Искитиме. В родном городе занимался предпринимательской деятельностью в сфере деревообработки. В зону СВО боец отправился добровольно в ноябре 2022 года. 24 апреля 2023 года Петр погиб в бою под Артёмовском. Военнослужащий награжден медалью «За отвагу». Геройски погибшего бойца похоронили на воинском кладбище Искитима.Пётр Алексеев, Искитим В Искитиме 9 мая простились с погибшим в зоне СВО 36-летним бизнесменом Петром Алексеевым. Об этом сообщалось на сайте администрация города Искитима Новосибирской области. Пётр Алексеев родился в Искитиме. В родном городе занимался предпринимательской деятельностью в сфере деревообработки. В зону СВО боец отправился добровольно в ноябре 2022 года. 24 апреля 2023 года Петр погиб в бою под Артёмовском. Военнослужащий награжден медалью «За отвагу». Геройски погибшего бойца похоронили на воинском кладбище Искитима.
Юрий Куликов, Коченевский район 37-летний военнослужащий из Коченевского района Юрий Куликов погиб 9 Мая 2023 года в боях за станицу Кременная на Донбассе. Об этом сообщает администрация Коченевского района. Юрий Куликов уроженец Донецкой области, семья бойца переехала на ст. Лесная Поляна в Коченевский район Новосибирской области. После окончания школы в 2003 году Юрий отправился в армию. Когда вернулся, получил образование и работал в Новосибирской дистанции электроснабжения пути. Перед тем, как добровольно уйти на СВО в сентябре 2022 года, занимал должность начальника участка РЖД. У погибшего добровольца остались жена и сын.Юрий Куликов, Коченевский район 37-летний военнослужащий из Коченевского района Юрий Куликов погиб 9 Мая 2023 года в боях за станицу Кременная на Донбассе. Об этом сообщает администрация Коченевского района. Юрий Куликов уроженец Донецкой области, семья бойца переехала на ст. Лесная Поляна в Коченевский район Новосибирской области. После окончания школы в 2003 году Юрий отправился в армию. Когда вернулся, получил образование и работал в Новосибирской дистанции электроснабжения пути. Перед тем, как добровольно уйти на СВО в сентябре 2022 года, занимал должность начальника участка РЖД. У погибшего добровольца остались жена и сын.
Евгений Бровко, Татарский район Уроженец Татарского района полковник Евгений Бровко погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщалось в ежедневной сводке Министерства обороны от 14 мая. Военнослужащий занимал должность заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе. Принимал знамя 2-го армейского Луганско-Северодонецкого корпуса, принятого в состав Вооруженных сил Российской Федерации из рук Владимира Путина. В Бахмуте Бровко руководил действиями личного состава. При отражении одной из атак со стороны ВСУ Евгений Бровко получил множественные осколочные ранения. Церемония прощания с погибшим военным прошла 19 мая в Татарске.Евгений Бровко, Татарский район Уроженец Татарского района полковник Евгений Бровко погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщалось в ежедневной сводке Министерства обороны от 14 мая. Военнослужащий занимал должность заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе. Принимал знамя 2-го армейского Луганско-Северодонецкого корпуса, принятого в состав Вооруженных сил Российской Федерации из рук Владимира Путина. В Бахмуте Бровко руководил действиями личного состава. При отражении одной из атак со стороны ВСУ Евгений Бровко получил множественные осколочные ранения. Церемония прощания с погибшим военным прошла 19 мая в Татарске.
Иван Пятков, Сузунский район В Сузунском районе в мае простились с земляком Иваном Пятковым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщили в районной администрации. Известно, что сибиряк был смертельно ранен при выполнении боевого задания. Подробности биографии погибшего не приводятся.Иван Пятков, Сузунский район В Сузунском районе в мае простились с земляком Иваном Пятковым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщили в районной администрации. Известно, что сибиряк был смертельно ранен при выполнении боевого задания. Подробности биографии погибшего не приводятся.
Степан Сынах, Новосибирск Известный страйкболист из Новосибирска Степан Сынах погиб в зоне СВО. Он был основателем страйкбольно-ролевого проекта «Хозяева Зоны». На СВО он отправился осенью 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Информация о гибели Степана Сынаха и слова соболезнования были опубликованы на странице страйкбольного проекта. Сообщается, что о гибели бойца стало известно 1 мая. По словам друзей и коллег Сынаха, он был добрым и справедливым человеком, душой горел за любимое дело и за страну, умел принимать решения в сложных ситуациях и всегда старался помочь своим. У Степана осталась жена, которая ждет ребенка.
Фото: группа ролевого проекта «S.T.A.L.K.E.R. [ХЗ] ХОЗЯЕВА ЗОНЫ» ВКонтакте
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