Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
Защищать Донбасс и ЛНР от неонацистов продолжают бойцы, в том числе из Новосибирской области. На передовую одни отправились добровольно, другие по повестке, а кто-то заключили контракт с ЧВК «Вагнер».
Некоторые бойцы из Новосибирской области героически погибли на СВО. Часть сибиряков пала смертью храбрых, защищая Артемовск. Город освободили 20 мая.
Многие из тех, с кем простились в мае, погибли в апреле, но их тела доставили на Родину только в мае. «МК в Новосибирске» сделал подборку фотографий земляков, которые не вернулись из боя и с которыми простились в мае.