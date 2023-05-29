Степан Сынах, Новосибирск Известный страйкболист из Новосибирска Степан Сынах погиб в зоне СВО. Он был основателем страйкбольно-ролевого проекта «Хозяева Зоны». На СВО он отправился осенью 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Информация о гибели Степана Сынаха и слова соболезнования были опубликованы на странице страйкбольного проекта. Сообщается, что о гибели бойца стало известно 1 мая. По словам друзей и коллег Сынаха, он был добрым и справедливым человеком, душой горел за любимое дело и за страну, умел принимать решения в сложных ситуациях и всегда старался помочь своим. У Степана осталась жена, которая ждет ребенка.

Фото: группа ролевого проекта «S.T.A.L.K.E.R. [ХЗ] ХОЗЯЕВА ЗОНЫ» ВКонтакте