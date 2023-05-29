Позвал на юбилей: в Новосибирске поймали сторожа-педофила

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Как рассказали «НГС Новосибирск» в СУ СКР по Новосибирской области, пенсионер задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности. На данный момент проводится расследование с целью установить все обстоятельства произошедшего.
При этом мать одной из возможных потерпевших рассказала, что пожилой новосибирец устроил у себя в сторожке настоящий притон. Двенадцатилетней дочери сибирячки чудом удалось вырваться от озабоченного мужчины, когда он позвал ее якобы отметить 65-летний юбилей. Уже в сторожке педофил принялся обнимать и целовать школьницу.
Позже выяснилось, что от рук извращенца могли пострадать еще две школьницы, одной из которых всего восемь лет. Также он может быть причастен к исчезновению тринадцатилетней школьницы.