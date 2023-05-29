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Позвал на юбилей: в Новосибирске поймали сторожа-педофила

29 мая 2023, 10:24
Фото: 1MI
В отношении извращенца проводится расследование

В Новосибирске задержан сторож, пристававший к школьницам

В Новосибирске задержан пожилой мужчина. Его подозревают в развратным действиях по отношению к младшеклассницам.

Как рассказали «НГС Новосибирск» в СУ СКР по Новосибирской области, пенсионер задержан по подозрению в совершении преступления против  половой неприкосновенности.  На данный момент проводится расследование с целью установить все обстоятельства произошедшего.

При этом мать одной из возможных потерпевших рассказала, что пожилой новосибирец  устроил у себя в сторожке настоящий притон.  Двенадцатилетней дочери сибирячки чудом удалось вырваться от озабоченного мужчины, когда он позвал ее якобы отметить 65-летний юбилей. Уже в сторожке педофил принялся обнимать и целовать школьницу.  

Позже выяснилось, что от рук извращенца могли пострадать еще две школьницы, одной из которых всего восемь лет.  Также он может быть причастен к исчезновению тринадцатилетней школьницы.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Педофил#Арест#Следствие#Дети
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