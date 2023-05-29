Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По словам пресс-секретаря НГТУ НЭТИ Александра Сильченко, чуть менее половины мест на обучение в 2023 году будут бюджетными. Общее количество мест на очном отделении бакалавриата в НГТУ в 2023 году — 4697, из них 2182 бюджетных места и 2515 — платных. Получается, что на очном отделении 44% бюджетных мест.
ВУЗ предлагает варианты заочного получения степени бакалавра по основным направлениям — заочное отделение в 2023 году примет 542 студента, из них 167 получат возможность учиться за счет государства.
Магистратура в этом году рассчитана на 1950 студентов, из них 786 бюджетников. Заочная магистратура приглашает 211 студентов, из них 24 смогут получать образование бесплатно.
Как сообщил Александр Сильченко, соотношение и количество платных и бюджетных мест по сравнению с прошлым учебным годом сильно не изменилось.
Проходной балл ЕГЭ на бюджет зависит от выбранного факультета. Например, для факультета «Информационные технологии в цифровой экономике» учитываются баллы ЕГЭ по четырем предметам: Информатика и ИКТ, Русский язык, Физика, Математика. Средний проходной балл на бюджет в прошлом году был — 78, по контракту — 41, на этот факультет бюджетных мест 35, платных почти в два раза больше — 65.
В ВУЗе есть факультеты связанные с оборонно-промышленным производством, например, «Боеприпасы» — 24 бюджетных места и 6 контрактных мест. Проходной балл ЕГЭ на бюджет в 2022 году — от 51 балла.
На 2023-2024 учебный год НГУ выделили 1364 бюджетных места, для сравнения — в прошлом году их было на 28 мест меньше — 1336. В 2022/2023 учебном году в НГУ было 736 платных места, в этом году их количество еще уточняется.
Больше всего бюджетных мест на механико-математическом факультете — 235. Факультет естественных наук ждет в этом году 230 студентов-бюджетников. На физическом факультете 170 бюджетных мест, на факультете информационных технологий — 185, экономический факультет выделил 149 бюджетных мест, сообщает руководитель пресс-службы НГУ Алина Ершова.
Летом этого года 32 студента-первокурсника смогут поступить на бюджет в Институт философии и права НГУ, из них 20 на юриспруденцию и 12 на философию. На геолого-геофизическом факультете выделено 85 бюджетных мест, в Институте интеллектуальной робототехники будут учиться 70 бюджетников.
Высокий проходной балл ЕГЭ в прошлом году был на факультет «Языки и литература стран Азии и Африки» — 89, учитывается средний балл по четырем предметам - иностранный язык, обществознание, история, русский язык. Высокий проходной бал требовался для обучения на бюджете на юридических факультетах - 87 баллов.
В 2023 году количество бюджетных мест в НГУЭУ по программам среднего профессионального образования составит 175 мест, по образовательным программам бакалавриата и специалитета — 323 места, по программам магистратуры 62 места.
Как сообщает руководитель пресс-службу НГУЭиУ Дмитрий Калинин, в сравнении с прошлым годом количество бюджетных мест несколько сократилось, однако на ИТ-направлениях осталось практически прежним.
В прошлом году лидерами по набору стали направления «Реклама и связи с общественностью» и «Юриспруденция», а также традиционные для НГУЭУ «Экономика и Менеджмент».
В 2023 году количество платных мест по программам среднего профессионального образования составляет более 1600, на программах бакалавриата и специалитета — более 2300 мест, на программах магистратуры — более 900 мест.
Кроме того, в 2023 году НГУЭУ выделит 175 бюджетных мест для обучения за счет вуза. Для того, чтобы претендовать на места за счет вуза, необходимо набрать не менее 240 баллов ЕГЭ или не менее 235 баллов при наличии индивидуальных достижений.
В НГУ продолжается строительство нового кампуса, в апреле завершился этап монолитных работ.