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В МВД предложили создать институт репатриации

29 мая 2023, 18:30
Министерство внутренних дел России предлагает создать институт репатриации для желающих переехать в Россию в рамках госпрограммы переселения соотечественников.

В документе отмечается, что репатрианты не должны подтверждать владение русским языком. Помимо этого, они могут получать вид на жительство в России мгновенно, минуя наличие разрешения на временное проживание. Об этом сообщает издание RTVI.

Речь в документе идёт о нескольких категориях. Это - граждане России, проживавшие за границей по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывшие граждане России; лица, которые родились либо постоянно проживали на территории РСФСР и являются гражданами бывшего СССР. Также репатриация может быть оказана родственникам по прямой восходящей линии людей, рожденных или постоянно проживавших на территории РСФСР, а также на территории, которая относилась к Российской империи либо СССР до государственной границы России.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию была принята указом президента России в 2006 году.

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