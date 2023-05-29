В МВД предложили создать институт репатриации

Речь в документе идёт о нескольких категориях. Это - граждане России, проживавшие за границей по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывшие граждане России; лица, которые родились либо постоянно проживали на территории РСФСР и являются гражданами бывшего СССР. Также репатриация может быть оказана родственникам по прямой восходящей линии людей, рожденных или постоянно проживавших на территории РСФСР, а также на территории, которая относилась к Российской империи либо СССР до государственной границы России.