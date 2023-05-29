В Новосибирске почти вдвое подорожало вино в ресторанах из-за санкций

Оборудование и вино подорожали в ресторанах Новосибирска после введения санкций. Об этом рассказали крупные рестораторы на пресс-конференции ТАСС 29 мая.

«Для нас этот кризис – время возможностей. Мы сейчас оперативно ищем аналоги оборудования, чтобы заменить подорожавшее зарубежное. А что касается продуктов, здесь сыграла наша неуемная страсть к чему-то новому. Когда с прилавков пропала всеми любимая Coca-Cola, наш бармен сделал свою – действительно, получился очень классный напиток», - рассказала директор европейских концепций "Яснорестораны" (кафе и рестораны Park сafe, "Горячий цех", Twenty Two, People’s) Анастасия Сазонова. А вот основатель винного ресторана "Библиотека" Наталья Ильина отметила, что в заведениях значительно подорожали вина. Отмечен рост цен в 2-3 раза. «Если раньше гости могли позволить себе самое дешевое вино за 400 рублей, то сейчас оно стоит от 600-700 рублей. И такие цены даже у российских аналогов, а они никогда не были дешевле. Также оборудование стало в 3-4 раза дороже. Это влияет на цены для наших гостей. Это нам очень не нравится», - заявила Ильина. Рестораторы пояснили, что придумывают различные акции, чтобы завлекать и радовать гостей приятными ценами. В некоторых заведениях вводят скидки на алкоголь в определенные дни.