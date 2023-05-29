Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:36
Гёте-институт сворачивают свою деятельность Новосибирске. Как сообщил редакции сотрудник образовательного учреждения, пожелавший остаться не названным, набор студентов прекращен.
«Мы завершаем свою работу и уходим на летние каникулы. О возможном возобновлении работы будет сообщено дополнительно», – сказал собеседник, не став конкретизировать, что стало причиной сворачивания деятельности.
Очевидно, что прекращение деятельности связано с требованием МИД России о значительном сокращении числа сотрудников немецких представительств в России с начала июня. В ведомстве заявляют, что это решение – «зеркальный» ответ на действия Германии.
В Новосибирском областном российско-немецком доме корреспонденту Atas.info сообщили, что ведут работу по графику, и никаких изменений в деятельности в ближайшее время не предполагается.
Связаться напрямую с представителями Генконсульства Германии в Новосибирске на момент публикации не удалось. Сегодня у всех немецких представительств в России объявлен выходной день. Однако на сайте диппредставительства сказано: «С 01.06.2023 г. в Российской Федерации за визовые вопросы отвечает исключительно Визовый отдел Посольства в Москве».
С очень большой степенью вероятности можно говорить о том, что дипломатическое представительство в Новосибирске фактически прекращает работу, возможно, оставив несколько сотрудников для технических действий.
«Правительство Германии будет стараться при помощи оставшегося персонала сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России и обеспечить работу организаций, подпавших под сокращение численности сотрудников. При этом штат сотрудников во всех сферах будет значительно сокращен», - говорится в официальном пресс-релизе, выпущенном Генконсульством Германии в России.