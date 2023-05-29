Связаться напрямую с представителями Генконсульства Германии в Новосибирске на момент публикации не удалось. Сегодня у всех немецких представительств в России объявлен выходной день. Однако на сайте диппредставительства сказано: «С 01.06.2023 г. в Российской Федерации за визовые вопросы отвечает исключительно Визовый отдел Посольства в Москве».