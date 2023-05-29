В Новосибирске седан перевернулся о бордюр

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
«На проспекте Карла Маркса водитель седана не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся», - сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
В управлении ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что пострадавшие при аварии отсутствуют. При этом зафиксированы повреждения транспортного средства.
Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. «Это что, какой-то новый флешмоб? Наезжать на бордюр и переворачиваться?», - написал Сергей Кан. «Как, ну как можно в таком месте перевернуть седан? Это нужно быть просто одаренным водителем», - удивляется Антон Бизяев. «Хорошо хоть, что не в людей», - заметила Мария Обухова.