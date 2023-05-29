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В Новосибирске седан перевернулся о бордюр

29 мая 2023, 12:20
Фото: ВК / АСТ-54
При аварии никто не пострадал

В Новосибирске седан перевернулся о бордюр

В центре Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. На поспекте Карла Маркса перевернулась иномарка.
«На проспекте Карла Маркса водитель седана не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся», - сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В управлении ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что пострадавшие при аварии отсутствуют. При этом зафиксированы повреждения транспортного средства.

Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. «Это что, какой-то новый флешмоб? Наезжать на бордюр и переворачиваться?», - написал Сергей Кан. «Как, ну как можно в таком месте перевернуть седан? Это нужно быть просто одаренным водителем», - удивляется Антон Бизяев. «Хорошо хоть, что не в людей», - заметила Мария Обухова.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Соцсети
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