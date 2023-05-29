В Новосибирске седан перевернулся о бордюр

Инцидент уже привлек внимание новосибирцев. «Это что, какой-то новый флешмоб? Наезжать на бордюр и переворачиваться?», - написал Сергей Кан. «Как, ну как можно в таком месте перевернуть седан? Это нужно быть просто одаренным водителем», - удивляется Антон Бизяев. «Хорошо хоть, что не в людей», - заметила Мария Обухова.